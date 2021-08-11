 Олаф Шольц: ″Евросоюзу нужна новая Восточная политика″ | Новости из Германии о Германии | DW | 11.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Олаф Шольц: "Евросоюзу нужна новая Восточная политика"

России нужно смириться с дальнейшей интеграцией Европы, считает кандидат на пост канцлера ФРГ от СДПГ. ЕС должен четко заявить о неприемлемости насильственного передела границ в Европе, подчеркнул он в интервью DW.

Оолаф Шольц на интервью с журналистами DW

Оолаф Шольц на интервью с журналистами DW

Кандидат на пост федерального канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал Евросоюз к разработке новой Восточной политики. "То, что нам нужно, - это возрождение идеи КБСЕ (Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. - Ред.) и ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. - Ред.), но на сей раз - от имени Европейского Союза", - сказал он в интервью DW в среду, 11 августа.

"Я также выступаю за то, чтобы Россия и другие страны смирились с дальнейшей интеграцией Европы. Мы не хотим вернуться к политике 17, 18 и 19 веков, когда политику делали друг с другом крупные державы - Россия, Германия, Франция, Англия. Если мы хотим обеспечить общую безопасность в Европе, то этим должны заниматься Европейский Союз и Россия", - считает Шольц.

По словам Олафа Шольца, Евросоюзу нужно со всей ясностью заявить, что он больше не потерпит насильственного передела границ в Европе. "Россия нарушила это, аннексировав Крым, что стало очень и очень большой проблемой. У нас также по-прежнему проблемы из-за сложной ситуации на востоке Украины. Поэтому необходимо, чтобы все вернулись к верховенству права, а не к праву более сильного", - подчеркнул кандидат на пост канцлера ФРГ от СДПГ в интервью DW.

Смотрите также:

  • Возрастная структура нового состава депутатов бундестага

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Парламент среднего возраста

    Больше половины депутатов в новом составе бундестага приходится на парламентариев в возрасте от 45 до 59 лет. А вот молодых членов парламента совсем немного - всего 1,8 процента от общего числа.

  • Выходцы из семей мигрантов среди депутатов бундестага

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Фракция "левых" - лидер по числу выходцев из семей мигрантов

    Граждане ФРГ с иностранными корнями составляют 8 процентов от общего числа депутатов бундестага. Самая большая доля таких парламентариев - во фракции Левой партии.

  • Доля женщин в бундестаге

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Треть депутатов - женщины

    Женщины составляют треть депутатов в парламенте нового созыва. И снова фракция Левой партии всех опередила: на долю прекрасной половины здесь приходится 53,6 процента мандатов.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:15

Выборы в бундестаг уже скоро: что говорят опросы?

Аудио- и видеофайлы по теме

Меркель уходит: почему Путину стоит бояться немецких "зеленых". DW Новости (07.05.2021)  

Армин Лашет может стать канцлером ФРГ. Кто он? (20.04.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Поток мигрантов в ЕС из Беларуси резко сократился  

"Я буду вести себя честно". Куда же Лукашенко поведет Беларусь?  

Полиция в ФРГ задержала 90 человек из-за возможных махинаций с документами  