Олаф Шольц: "Евросоюзу нужна новая Восточная политика"

Кандидат на пост федерального канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал Евросоюз к разработке новой Восточной политики. "То, что нам нужно, - это возрождение идеи КБСЕ (Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. - Ред.) и ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. - Ред.), но на сей раз - от имени Европейского Союза", - сказал он в интервью DW в среду, 11 августа.

"Я также выступаю за то, чтобы Россия и другие страны смирились с дальнейшей интеграцией Европы. Мы не хотим вернуться к политике 17, 18 и 19 веков, когда политику делали друг с другом крупные державы - Россия, Германия, Франция, Англия. Если мы хотим обеспечить общую безопасность в Европе, то этим должны заниматься Европейский Союз и Россия", - считает Шольц.

По словам Олафа Шольца, Евросоюзу нужно со всей ясностью заявить, что он больше не потерпит насильственного передела границ в Европе. "Россия нарушила это, аннексировав Крым, что стало очень и очень большой проблемой. У нас также по-прежнему проблемы из-за сложной ситуации на востоке Украины. Поэтому необходимо, чтобы все вернулись к верховенству права, а не к праву более сильного", - подчеркнул кандидат на пост канцлера ФРГ от СДПГ в интервью DW.

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