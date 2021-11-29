Около половины экс-координаторов штабов Навального покинули РФ

Свыше трети бывших координаторов региональных штабов оппозиционера Алексея Навального эмигрировали из России либо намереваются пойти на этот шаг. Местонахождение троих неизвестно, пишет "Коммерсант".
Немногим менее половины экс-координаторов сети региональных штабов российского оппозиционного политика Алексея Навального, признанных экстремистскими и запрещенными в России, покинула РФ либо планирует это сделать, а в политике остаются меньше четверти. Такие данные газетой "Коммерсант" приводит в понедельник, 29 ноября.
По сведениям издания, из 38 координаторов штабов Навального из России эмигрировали 14 человек. Местонахождение еще троих неизвестно. Среди опрошенных "Коммерсантом" экс-руководителей штабов лишь девять человек, в том числе два городских депутата, продолжают заниматься политикой. Семь человек запустили собственные проекты, а двое допускают возможность отъезда.
Как рассказал "Коммерсанту" бывший глава штаба в Кузбассе Станислав Калиниченко, в настоящее время у него нет удостоверения личности. По словам активиста, полиция изъяла у него паспорт при обыске, а затем "уничтожила". Теперь молодом человеку необходимо явиться за новым, и Калиниченко полагает, что, когда он это сделает, его могут задержать.
Отдельным экс-координаторам сложно выехать из РФ, поскольку они являются фигурантами административных и уголовных дел. Большая часть из них открыта из-за организованных прошлой зимой протестных акций против ареста Навального. Есть такие, кому уже назначено наказание.
Это Олег Степанов (Москва), находящийся под ограничение свободы по "санитарному делу", Алексей Ворсин, получивший условный срок по "дадинской" статье за неоднократное нарушение правил проведения митингов, Сергей Беспалов (Иркутск), которому назначено ограничение свободы за повреждение руки снимавшей его активистки НОД, а также Андрей Боровиков (Архангельск), приговоренный к сроку в два года и три месяца за распространение порнографии из-за обнародования клипа Rammstein.
В преле прокуратура Москвы потребовала признать штабы Навального и другие структуры политика экстремистскими, после чего сторонник оппозиционера Леонид Волков объявил, что сеть региональных штабов официально прекращает свою работу. В июне Московский городской суд признал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и штабы Навального экстремистскими организациями, удовлетворив таким образом иск прокуратуры. В сентябре против Навального и его ближайших соратников было возбуждено уголовное дело о создании "экстремистского сообщества" и участии в нем.
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