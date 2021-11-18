 В Кемерово со сторонников Навального взыскали 700 тысяч в пользу силовиков | Новости из Германии о России | DW | 18.11.2021

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Россия

В Кемерово со сторонников Навального взыскали 700 тысяч в пользу силовиков

Полиция Кузбасса оценила свою работу на акции сторонников Навального в выходной день и расходы на бензин почти в 700 тыс. рублей. Аналогичные иски поданы в Омске, Пензе, Челябинске, Ярославле и других городах РФ.

Задержание участника акции в поддержку Алексея Навального (Фото из архива)

Задержание участника акции в поддержку Алексея Навального (Фото из архива)

Центральный районный суд Кемерово взыскал с пяти сторонников оппозиционного политика Алексея Навального  693 217,79 рублей в пользу областного УМВД за внеурочную работу силовиков на акциях 23 и 31 января 2021 года и расходы полиции на бензин. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил в своем Telegram-канале правозащитный проект "Апология протеста".

Это решение по первому иску против организаторов январских акций в Кузбассе, второй иск на сумму 752 409,39 рублей будет рассмотрен 25 ноября, уточнили правозащитники.

Иски в различных городах России

Накануне Кировский районный суд Уфы удовлетворил аналогичный иск местного МВД и взыскал с экс-главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, а также активистов Ольги Комлевой и Ильгама Янбердина 529 400,11 рублей за сверхурочную работу полицейских на акции 23 января.

Аналогичные иски полицейских были поданы в Омске, Пензе, Челябинске, Ярославле и других городах РФ.

23 и 31 января в сотнях городов России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного по возвращении в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым веществом семейства "Новичок". По итогам двух акций силовики задержалипочти 10 тыс. человек. Кроме того, ряд оппозиционных политиков были осуждены по так называемому санитарному делу. Следствие посчитало их организаторами митингов 23 января и обвинило в нарушении санитарно-эпидемиологических мер.

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    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

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  • Russland Sankt Petersburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 19:56

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