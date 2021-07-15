Приговор экс-главе штаба Навального за ролик с Rammstein смягчен

Архангельский областной суд сократил на три месяца срок наказания экс-главы местного штаба Навального Андрея Боровикова, ранее приговоренного к 2,5 годам лишения свободы в колонии за репост клипа немецкой группы Rammstein. Как сообщило в четверг, 15 июля, интернет-издание "Северо-Запад. МБХ медиа", смягчающим обстоятельством послужило то, что у Боровикова 11 июля родился ребенок. Кроме того, суд отменил выплату Боровиковым расходов на проведение экспертиз и возложил ее на федеральный бюджет.
Как сообщил изданию адвокат активиста Алексей Кычин, суд оставил без удовлетворения фактически все ходатайства защиты. Решение суда будет обжаловано в кассационной инстанции, - отметил он.
Обвинили в распространении порнографии
29 апреля Ломоносовский суд Архангельска приговорил Андрея Боровикова к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по статье о незаконном обороте порнографии. Обвинение требовало 3 лет в колонии строгого режима.
Сам Боровиков объяснил, что добавил клип на свою страницу социальной сети "В контакте" в 2014 году, а весной 2020-го удалил. По его словам, дело было заведено в ноябре 2019 года, а обвинения были предъявлены в сентябре 2020-го. Он также подчеркнул, что этот клип опубликовали в российской соцсети еще сотни человек.
Адвокат Боровикова в суде заявил, что ряд использованных обвинением доказательств по делу были получены с нарушением закона. Известно, что силовики для возбуждения дела отправили в местный штаб Навального волонтера Александра Дурынина с прослушивающей аппаратурой.
Гитарист Rammstein поддержал активиста
30 апреля в поддержку Боровикова выступил гитарист группы Rammstein Рихард Круспе (Richard Kruspe). В своем Instagram он назвал приговор "шокирующим". Rammstein, написал Круспе, "всегда выступал за свободу в искусстве как за гарантию основных прав человека"
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Автор: Ирина Филатова