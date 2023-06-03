  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
КонфликтыУкраина

Офис Зеленского: Киеву не хватает оружия для наступления

Александра Иванова
11 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 июня.

https://p.dw.com/p/4S9mx
Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква (фото из архива)
Игорь ЖовкваФото: DW

На 466-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 4 июня (время московское).

++00.05++

Украинское контрнаступление еще не началось из-за нехватки у Киева важных вооружений и боеприпасов, необходимых, чтобы вернуть себе оккупированную Россией территорию. Такое заявление сделал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью британской газете The Times. "Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что имеется в вашем распоряжении, включая артиллерию, бронетехнику и танки, так что, вероятно, у нас их сейчас недостаточно", - сказал украинский дипломат.

Ранее, 2 июня,  координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что США, а также их союзники и партнеры уверены, что удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления.

Хроника событий 3 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 июня 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Городские бои: подготовка к штурму Донецка

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Атаки на Москву и Белгород: война пришла в Россию? ӏ Руденко, Митрохин, Эммерих

Атаки на Москву и Белгород: война пришла в Россию? ӏ Руденко, Митрохин, Эммерих

Война в Украине дошла и до российских городов. Как на происходящее реагирует Россия и Запад? Изменится ли теперь отношение россиян к войне? А главное: война в Украине выходит на новый этап?
Политика1 июня 2023 г.44:01 мин.
external

Пригожин призывает к всеобщей мобилизации (01.06.2023)

Пригожин призывает к всеобщей мобилизации (01.06.2023)

Российская армия испытывает дефицит личного состава. Но пока ставку делают на контрактников. Подробности - в материале DW.
Конфликты2 июня 2023 г.03:55 мин.

Интервью замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы в газете The Times

We still don’t have enough weapons for counter-offensive against Russia, Ukraine says
www.thetimes.co.uk
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква (фото из архива)

Офис Зеленского: Киеву не хватает оружия для наступления

Конфликты11 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лагерь смерти Освенцим

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Общество19 ч. назад
Карикатура - кенгуру стоит перед закрытой дверью колонии №6 и "говорит": "Пустите к Навальному, сатрапы!"

Троллинг от Навального, или Кенгуру стучится в дверь

Троллинг от Навального, или Кенгуру стучится в дверь

Политика2 июня 2023 г.
Президент России Владимир Путин

Иммунитет для Путина? Каковы шансы на его арест в ЮАР

Иммунитет для Путина? Каковы шансы на его арест в ЮАР

Политика2 июня 2023 г.
Измазанная краской стена с табличкой генконсульства России в Мюнхене

"По нисходящей спирали": СМИ ФРГ о закрытии консульств РФ

"По нисходящей спирали": СМИ ФРГ о закрытии консульств РФ

Политика2 июня 2023 г.
Любек

Опубликован рейтинг Всемирного наследия в Европе

Опубликован рейтинг Всемирного наследия в Европе

Туризм2 июня 2023 г.
Вид на Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха (фото из архива)

Баку и Ереван на пути к миру: что будет с армянами Карабаха?

Баку и Ереван на пути к миру: что будет с армянами Карабаха?

Политика2 июня 2023 г.
На главную страницу