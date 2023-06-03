Офис Зеленского: Киеву не хватает оружия для наступления

На 466-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 4 июня (время московское).

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Украинское контрнаступление еще не началось из-за нехватки у Киева важных вооружений и боеприпасов, необходимых, чтобы вернуть себе оккупированную Россией территорию. Такое заявление сделал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью британской газете The Times . "Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что имеется в вашем распоряжении, включая артиллерию, бронетехнику и танки, так что, вероятно, у нас их сейчас недостаточно", - сказал украинский дипломат.

Ранее, 2 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что США, а также их союзники и партнеры уверены, что удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления.

Хроника событий 3 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 июня 00.00 - 13.59 >>>

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