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Зерновой терминал в порту Одессы (фото из архива)Фото: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/picture alliance
КонфликтыУкраина

Очередные переговоры о "зерновой сделке" зашли в тупик

Жан Рофе
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 мая.

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На 437-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий субботы, 6 мая (время московское).

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Украина, Россия, Турция и ООН не смогли достичь соглашения о выдаче разрешений для новых судов на перевозку украинского зерна, сообщил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. При этом, по его словам, ежедневные проверки ранее разрешенных судов продолжаются. Ранее Россия пригрозила не продлевать "зерновую сделку" после 18 мая, если не будет выполнен ряд требований, касающихся экспорта ее собственного зерна и удобрений.

Хроника событий 5 мая 14.00 - 23.59 >>>

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