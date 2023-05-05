Очередные переговоры о "зерновой сделке" зашли в тупик

На 437-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий субботы, 6 мая (время московское).

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Украина, Россия, Турция и ООН не смогли достичь соглашения о выдаче разрешений для новых судов на перевозку украинского зерна, сообщил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. При этом, по его словам, ежедневные проверки ранее разрешенных судов продолжаются. Ранее Россия пригрозила не продлевать "зерновую сделку" после 18 мая, если не будет выполнен ряд требований, касающихся экспорта ее собственного зерна и удобрений.

Хроника событий 5 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 мая 00.00 - 13.59 >>>

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