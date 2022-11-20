День 270-й войны: Запорожская АЭС вновь обстреляна

МАГАТЭ сообщило о новых взрывах в районе Запорожской АЭС. Украина пообещала изучить видео с убитыми российскими военными. В офисе Зеленского назвали "странными" призывы к переговорам с РФ.

На 270-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Генштаб: ВСУ отбили атаки в Донецкой и Луганской областях

В течение суток украинские военные отразили атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клещеевка Донецкой области, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ . По данным украинского командования, войска РФ нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Купянска и совершили около 10 обстрелов из систем залпового огня по позициям украинских военных. Украинская авиация в течение суток нанесла шесть ударов: три по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три - по позициям зенитных ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили два пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и техники, а также два других важных объекта оккупантов, говорится в сводке.

Минобороны РФ в свою очередь заявило о срыве попыток ВСУ контратаковать позиции российских войск на Южно-Донецком направлении и в Луганской области. Как сообщил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, всего за сутки на этих направлениях были убиты более ста украинских военных, уничтожены несколько единиц военной техники и автомобилей. Кроме того, по словам Конашенкова, ВКС России уничтожили цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины на заводе "Мотор-Сич" в Запорожье, а также две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Краматорске.

На территории Запорожской АЭС вновь прогремели взрывы

В районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вечером 19 ноября и утром 20 ноября прозвучали взрывы, в результате которых на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Минобороны России утверждает, что причиной взрывов стали обстрелы станции ВСУ из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. "В течение 19 ноября артиллерией ВСУ по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции", - сообщил Конашенков.

В украинском "Энергоатоме" в свою очередь заявили, что станцию обстреливали российские войска. По данным компании, характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что россияне прицельными ударами вывели из строя инфраструктуру, необходимую для запуска 5-го и 6-го энергоблоков и возобновления производства электроэнергии для нужд Украины.

По данным МАГАТЭ, наблюдатели которого присутствуют на станции, повреждения пока не критичны для ядерной безопасности. "Новости от нашей команды, поступившие вчера и сегодня утром, крайне тревожны. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

ГУР: Россия готовит "теракты" на объектах инфраструктуры Беларуси

Тем временем Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что российские спецслужбы планируют провокации на белорусских объектах критической инфраструктуры, в том числе на АЭС "Островец". Вероятным местом проведения таких "терактов" украинская разведка считает также территории, граничащие со странами ЕС и Украиной, конкретно: Брестскую и Гродненскую области.

В сообщении ГУР отмечается, что таким образом Россия хочет ускорить втягивание белорусской армии в войну против Украины на стороне оккупантов, а также создать необходимое для Кремля общественное мнение в Беларуси.

Киев пообещал изучить видео с "расстрелом российских пленных"

Власти Украины прокомментировали распространившееся в интернете видео с предполагаемым расстрелом российских военнопленных. Как сообщил в своем Telegram-канале уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, из отдельных фрагментов видео можно сделать вывод, что это военнослужащие РФ совершили военное преступление - инсценировали сдачу в плен, а затем начали стрелять в украинских военных. "В таком случае российские военнослужащие не могут считаться военнопленными, а являются ведущими бой и совершающими вероломство. Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хочет воспользоваться защитой международного права для убийства, должны быть наказаны", - написал он.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в кулуарах форума по безопасности в канадском Галифаксе вечером 19 ноября, что власти страны расследуют это видео. По ее словам, которые приводит агентство AP, "очень маловероятно", что короткие и отредактированные фрагменты подтверждают версию России. Украинские войска "абсолютно не заинтересованы в чьей-либо казни", поскольку имеют прямой приказ взять "как можно больше военнопленных", чтобы в дальнейшем обменять их, отметила Стефанишина.

Ранее министерство обороны РФ обвинило украинских военных в расстреле сдавшихся в плен российских солдат. Обвинения основывались на опубликованных 18 ноября в украинских и российских Telegram-каналах видеозаписях, которые предположительно были сделаны в районе села Макеевка в Сватовском районе Луганской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела военнопленных.

В Украине из-за войны погибли более 8300 мирных жителей

К настоящему времени в Украине в результате российского вторжения погибли не менее 8311 мирных жителей, в том числе 437 детей. Кроме того, более 11 тысяч гражданских лиц получили ранения. Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона генеральный прокурор страны Андрей Костин. "Но мы понимаем, что реальная цифра гораздо больше, к некоторым оккупированным территориям у нас еще нет доступа", - добавил он.

По словам Костина, за последние два месяца на освобожденных от оккупации территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей обнаружены более 700 тел убитых, 90 процентов из них - гражданские. "Практически в каждом городе, каждом селе Харьковщины мы находили места, где убивали украинских мирных граждан", - подчеркнул генпрокурор.

Oryx: С начала войны Россия потеряла более 1500 танков

С начала вторжения в Украину Россия потеряла уже как минимум 1500 танков, подсчитал аналитический проект Oryx, который собирает информацию о военных потерях сторон по фотографиям и видео. Уничтожены были 859 танков, 64 - повреждены, 56 - брошены, а 521 танк был захвачен украинскими силами, пишет Oryx.

Всего с начала войны Россия, по данным Oryx, потеряла как минимум 8023 единицы военной техники (4914 уничтожено, 198 повреждено, 300 брошено, 2611 захвачено ВСУ). Потери Украины за это время Oryx оценивает в 2287 единиц боевой техники (1371 уничтожено, 94 повреждено, 60 брошено, 761 захвачено).

В список включают только технику, потери которой подтверждены фото- и видеоматериалами в открытом доступе, и реальное количество уничтоженной техники значительно выше, подчеркивают аналитики Oryx.

Франция передала Киеву две батареи ЗРК Crotale

Париж передал Киеву две батареи ЗРК Crotale, а также две ракетные системы залпового огня, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Le Journal du Dimanche. По его словам, запрос Киева о предоставлении радиолокационных станций сейчас рассматривается.

Министр обороны Новой Зеландии посетил Киев

Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре посетил Украину и Польшу и провел там переговоры с главами министерств обороны, сообщается на сайте правительства Новой Зеландии . Хенаре подтвердил, что его государство продолжит поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией. Он также отметил, что обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым намерение продлить поддержку Новой Зеландией миссии по обучению украинских военных в Великобритании до июля 2023 года.

"Я был рад приветствовать своего новозеландского коллегу в Киеве. Обсудили наши совместные проекты, пути укрепления обороноспособности Украины и усилия по восстановлению страны после войны", - прокомментировал встречу Резников в Twitter.

Киев: Москва не делала предложений о переговорах

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает попытки Запада после крупных военных побед Киева убедить Украину в необходимости переговоров с Москвой "странными" и равносильными требованию капитуляции. "Когда инициатива на поле боя принадлежит вам, немного странно получать предложения вроде: вы все равно не сможете сделать все военными средствами, вам нужно вести переговоры", - сказал Подоляк в интервью агентству AFP. По его словам, это будет означать, что страна, "которая возвращает свои территории, должна капитулировать перед страной, которая проигрывает".

Подоляк подчеркнул, что Москва не делала Киеву "никакого прямого предложения" о мирных переговорах, предпочитая передавать их через посредников и даже поднимая вопрос о возможности прекращения огня.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также заявил газете The Guardian, что российские власти официально не обращались к Киеву по вопросу проведения мирных переговоров, передают "Українські новини". "У нас нет официальной заявки российской стороны о переговорах", - заявил Ермак, добавив, что переговоры с Россией невозможны до тех пор, пока она не выведет из Украины свои войска.

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