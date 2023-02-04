Обмен военнопленными и другие события 346-го дня войны

На 346-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 4 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Украина вернула 116 военнослужащих

Россия и Украина провели новый большой обмен военнопленными. Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, из российского плена вернулись еще 116 украинцев, в том числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы с Бахмутского направления. Самому младшему из освобожденных воинов недавно исполнилось 20 лет, самому старшему - 62 года. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными украинским СМИ рассказали, что 23 освобожденных пленных нуждаются в срочном лечении,некоторые имеют ранения, больны, а также потеряли конечности в результате обморожений.

Кроме того, Россия передала украинской стороне тела погибших иностранных добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего волонтера Евгения Кулика - украинца, который служил во Французском иностранном легионе и после начала войны вернулся защищать Украину.

В то же время министерство обороны РФ заявило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военнослужащих. Некоторые из российских военных относятся к так называемой "чувствительной категории" - их освободили благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов, указывается в сообщении.

Танки из Канады, Португалии и Германии

Канада отправила в Украину первый танк Leopard 2. Самолет Королевских ВВС Канады с танком на борту вылетел из Галифакса, сообщила министр национальной обороны страны Анита Ананд. Оттава продолжит снабжать Вооруженные силы Украины необходимым для победы оснащением, добавила она.

О своем намерении поддержать Украину танками сообшили власти Португалии. По словам премьер-министра страны Антониу Кошты, ведутся переговоры с Германией о приобретении запчастей, необходимых для ремонта ряда неработоспособных основных боевых танков Leopard 2, находящихся на вооружении Португалии. "В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность отправить некоторые из наших танков, - сказал он португальскому информагентству Lusa. - Я знаю, сколько танков будет (передано Украине - Ред.), но об этом будет объявлено в надлежащее время", - уточнил политик

В то же время немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Германия может поставить Украине до 160 танков Leopard 1 из числа те х, которые нуждаются в ремонте и находятся в цехах немецких компаний-производителей - Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau (FFG). По информации источника издания в отрасли, у FFG в цехах имеется 99 танков Leopard 1, а у Rheinmetall — еще 88 боевых машин этой серии. Компании "могут отремонтировать большую часть имеющихся у них танков и сделать их доступными для экспорта в Украину", - указывает Handelsblatt.

Необходимо международное расследование

Генеральный прокурор Германии Петер Франк (Peter Frank) высказался за проведение международного уголовного расследования войны России против Украины. "Будь то Международный уголовный суд или специальный трибунал, в конечном счете решает международное сообщество", - сказал он в интервью газете Welt am Sonntag. По словам Франка, мировое сообщество хочет привлечь к ответственности государственных лидеров, а именно "тех, кто принял политическое решение начать войну, и людей, которые реализуют это решение на самом высоком военном уровне". "На мой взгляд, это говорит о необходимости проработки на международном уровне", - подчеркнул он.

В марте 2022 года генпрокурор инициировал так называемое структурное расследование, на основании которого затем можно будет возбудить уголовные дела в отношении конкретных обвиняемых. На первом этапе речь идет о сборе и документировании как можно большого числа доказательств. По словам Франка, у Федеральной прокуратуры Германии уже есть сотни свидетельств совершенных в Украине военных преступлений. "Мы адаптируем фокус нашего расследования в каждом конкретном случае к развитию ситуации в Украине", - сказал он. В настоящее время, например, основное внимание сосредоточено на массовых убийствах в Буче или атаках на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Блэкаут в Одессе

Одесса и часть Одесского района остались без электричества из-за "масштабной аварии", которая произошла на подстанции "Укрэнерго". По данным организации, это уже вторая авария на подстанции за прошедшие сутки. В "Укрэнерго" рассказали, что на одной из высоковольтных подстанций вышел из строя автотрансформатор, который был поврежден после российского обстрела, а затем восстановлен специалистами компании. "Во время нескольких последних ракетных атак враг намеренно выбирал целью высоковольтную инфраструктуру Одесской области, пытаясь обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе получили значительные поражения", - написала организация в Telegram-канале.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел внеочередное заседание правительства в связи с блэкаутом. По итогам встречи он поручил в течение суток завезти в город все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго, а также газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, предоставленную США. Кроме того, МИД было дано задание обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.

К вечеру 4 февраля критическая инфраструктура Одессы было подключена к энергоснабжению. "Сейчас запитана критическая инфраструктура города, в частности, системы водоснабжения, водоотведения, теплообеспечения", - заявил на брифинге глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Положение дел в зоне боевых действий

За прошедшие сутки российские войска совершили 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщил в вечерней сводке Генштаб ВСУ. В то же время авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения российских военных. Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и склад горюче-смазочных материалов.

В свою очередь Минобороны РФ объявило об успехах на Купянском направлении и занятии более выгодных позиций на Донецком направлении. Как утверждает российская сторона, в Харьковской области украинские силы были выбиты с западных окраин населенного пункта Двуречное.

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