Обломки китайской ракеты "Чанчжэн-5В" упали в Индийский океан

Обломки ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" (Long March 5B, или CZ-5B), использованной для строительства первой китайской орбитальной станции, упали в открытое море между Аравийским полуостровом и Индией, сообщили китайские государственные СМИ утром в воскресенье, 9 мая. По их данным большинство частей центральной ступени ракеты сгорело в атмосфере, остальные обрушились в Индийский океан.
Таким образом, опасения того, что неконтролируемое падение обломков приведет к разрушениям в населенных районах, не оправдались. До сих неконтролируемое возвращение на Землю отработавшей ракеты нового типа CZ-5B происходило один раз - в мае 2020 года. Тогда падение ее частей, по сообщениям местных СМИ, привело к повреждению домов в Кот-д'Ивуар на западе Африки.
Китайская ракета-тяжеловес для "Небесной гармонии"
Китай запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5В" в космос 29 апреля. Она доставила на низкую околоземную орбиту базовый модуль строящейся орбитальной станции "Тяньгун-3" ("Небесная гармония"). Ее монтаж предусматривает 11 запусков. К базовому модулю "Тяньхэ" добавят 2 лабораторных. Планируется, что станция будет построена в 2022 году, ее общий вес составит около 100 тонн, и она будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.
"Чанчжэн-5В" является тяжелой ракетой-носителем, которая, как и европейская Ariane 5 или американские Falcon 9 и ракеты-носители семейства Delta компании Boeing, предназначена для доставки на орбиту тяжелых и крупногабаритных грузов.
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Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова