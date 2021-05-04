Обломки китайской ракеты могут нанести вред жителям Земли

Неизвестно, куда могут упасть части тяжелой ракеты "Чанчжэн-5B", запустившей на орбиту первый модуль китайской станции. Об этом рассказал астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже в интервью информагентству dpa во вторник, 4 мая.
Центральная ступень ракеты весом в 20 тонн кружится вокруг Земли и неизвестно, где именно она в ближайшие дни может упасть, пояснил британский ученый. По словам Макдауэлла, основная часть ракеты не контролируется и не имеет определенной траектории полета, которая могла бы привести к ее падению в заданное место в море. Вероятнее всего, обломки ракеты все же упадут в море или на ненаселенную местность, но есть риск того, что они могут нанести ущерб людям или недвижимости, указал далее астрофизик.
Ситуация не катастрофическая, но ущерб от падения не исключен
"В худшем случае это будет как крушение небольшого самолета, обломки которого разлетятся на сотни километров", - заявил Макдауэлл и отметил, что неизвестно, сколько обломков останется после возвращения ракеты в плотные слои атмосферы, но их будет "достаточно, чтобы нанести ущерб".
29 апреля ракета доставила на орбиту первый модуль китайской станции весом 22 тонн. Это самый большой и самый тяжелый космический аппарат, когда-либо построенный в Китае.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина