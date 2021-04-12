 Китай запустил в космос базовый модуль своей орбитальной станции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.04.2021

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Мир

Китай запустил в космос базовый модуль своей орбитальной станции

Монтаж китайской станции "Тяньгун-3" предусматривает 11 запусков. К базовому модулю "Тяньхэ" добавят 2 лабораторных. Она приспособлена для проживания 3 космонавтов и рассчитана на 15 лет работы.

Старт ракеты-носителя Чанчжэн-5В с модулем Тяньхэ на космодроме Вэньчан

Старт ракеты "Чанчжэн-5В" на космодроме Вэньчан

Китай успешно отправил на низкую околоземную орбиту базовый модуль "Тяньхэ" для собственной орбитальной станции "Тяньгун-3". Ракета-носитель "Чанчжэн-5В" стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, через несколько минут модуль весом в 22 тонны успешно отстыковался, сообщило Китайское национальное космическое управление в четверг, 29 апреля.

Президент КНР Си Цзиньпин особо выделил значимость проекта для научно-технической сферы страны. Причастные к созданию китайской космической станции продвигают "дух инноваций и независимости", указал он.

11 запусков до конца 2022 года

"Тяньхэ" включает в себя приборно-агрегатный отсек, жилой модуль и стыковочный отсек. Монтаж всех узлов станции потребует не менее 11 запусков до конца 2022 года. Три связаны с выведением лабораторных модулей. Кроме того, запланированы 4 грузовых рейса и 4 пилотируемые миссии.

В завершенном виде станция будет весить около 90 тонн, что почти впятеро меньше 420-тонной Международной космической станции. Срок эксплуатации "Тяньгун-3" составит около 15 лет. Она сможет принимать трех космонавтов на срок до 6 месяцев.

Судьба прежних орбитальных станций Китая

Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года, а станция "Тяньгун-2" - в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с "Тяньгун-1" была потеряна, в апреле 2018 года станция вошла в атмосферу Земли, ее компоненты большей частью сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.

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    Автор: Максим Нелюбин


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