 США пока не планируют сбивать неконтролируемую китайскую ракету | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США пока не планируют сбивать неконтролируемую китайскую ракету

Центральная ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" вскоре упадет на Землю, но где именно, точно неизвестно. Министр обороны США косвенно обвинил Пекин в халатности.

Китайская ракета-носитель Чанчжэн-5В (фото из архива)

Министерство обороны США в настоящий момент не планирует сбивать китайскую ракету-носитель "Чанчжэн-5В" (Long March 5B, или CZ-5B), которая должна неконтролируемо упасть на Землю. "Мы многое можем сделать, однако сейчас не намерены сбивать ее", - заявил глава американского Минобороны Ллойд Остин в четверг, 6 мая.

В Пентагоне ожидают, что обломки ракеты достигнут Земли 8 либо 9 мая. Точное место падения предсказать сложно. "Мы надеемся, что они упадут туда, где никому не навредят", - отметил Остин. Одновременно он косвенно обвинил Пекин в халатности. "Думаю, это говорит о том факте, что для тех из нас, кто действует в космосе, существует либо должно существовать требование работать в безопасном и продуманном режиме", - подчеркнул глава Пентагона.

29 апреля Китай запустил в космос базовый модуль своей орбитальной станции "Тяньгун-3". На низкую околоземную орбиту его доставила ракета-носитель "Чанчжэн-5В".  Центральная ступень ракеты весом 20 тонн вращается вокруг Земли и неизвестно, где именно она в ближайшие дни может упасть. Вероятнее всего, обломки ракеты все же упадут в море или в ненаселенной местности, но существует риск, что они могут нанести ущерб людям или недвижимости.

Смотрите также:

  • Станция Мир в 1995 году

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Советский форпост

    Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.

  • Стыковка станции Мир с шаттлом Atlantis

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Международное сотрудничество

    После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.

  • Группа астронавтов на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Многочисленные посетители

    В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.

  • Поврежденные солнечные батареи на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Неудачи, поломки, неисправности…

    Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.

  • Станция Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    На пути к МКС

    США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

  • Станция Мир перез затоплением в 1998 году

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Конец пилотного проекта

    Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


Смотреть видео 01:10

Инструкция от Илона Маска: как не надо сажать ракету

Контекст

SpaceX вместо "Союза": космические пути России и Запада расходятся?

Для полетов к МКС американцы и европейцы пересели с российских космических кораблей на американские, Россия планирует свою станцию на орбите. Тесное сотрудничество может закончиться.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС  

Звездный городок: Космонавт-ветеран из Италии готовится к полету на орбиту  

Также по теме

Weltspiegel | China Rakete Langer Marsch 5B

Непредсказуемое возвращение на Землю: где и когда упадет китайская ракета 05.05.2021

Невозможно точно предсказать, когда и куда обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" упадут на Землю. Известно лишь, что это произойдет в ближайшие дни. С каким риском это связано?

ESA - Satellitenbild Sentinel-1B

Звездные войны: Европа опасается остаться в космосе беззащитной 23.01.2020

Пока Европа развивала гражданские системы в космосе, другие страны не забывали и о военной составляющей. Теперь в ЕC задумались об обороне в космосе, но пока знают лишь, что делать с космическим мусором.

Реклама

Самые читаемые

Как немецкие спонсоры ЧМ по хоккею отреагировали на санкции Лукашенко  

Авиасообщение Россия-Германия: планы Lufthansa и лоукостера Eurowings  

"Большая семерка" осудила действия России и Китая  