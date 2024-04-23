Облившим Бранденбургские ворота краской дали условный срок

Суд берлинского района Тиргартен приговорил троих активистов движения "Последнее поколение" к восьми месяцам лишения свободы условно за то, что они облили оранжевой краской Бранденбургские ворота в центре немецкой столицы. Об этом DW сообщили в пресс-службе суда во вторник, 23 апреля.

Подсудимые - двое мужчин в возрасте 28 и 64 лет, а также 22-летняя женщина - были признаны виновными в причинении ущерба общественному имуществу. Активисты признали свою причастность к нападению на одну из самых известных достопримечательностей ФРГ, заявив на суде, что хотели выразить протест против климатической политики федерального правительства.

В результате акции воротам был причинен материальный ущерб на сумму около 110 тысяч евро. При определении наказания суд помимо суммы ущерба учел и тот факт, что в результате был поврежден национальный памятник. Заявленная активистами цель - добиться изменения климатической политики - не оправдывает таких действий, решил суд, подчеркнув, что в условиях демократии существуют и другие способы достижения политических целей. Приговор пока не имеет юридической силы и может быть обжалован.

Экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота

Климатические активисты из движения "Последнее поколение" 17 сентября 2023 года с помощью огнетушителей облили оранжевой краской Бранденбургские ворота в центре Берлина. Пострадали в итоге все шесть колонн сооружения. В тот день у ворот были задержаны 13 активистов.

Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner) резко раскритиковал акт вандализма, напомнив, что ворота - это символ Берлина как города свободы. "Город, который также выступает за свободу выражения мнений и честные дебаты о нашем будущем. Своими действиями эта группа не только наносит ущерб историческим Бранденбургским воротам, но и нашему свободному дискурсу о важных проблемах нашего времени и будущего", - заявил Вегнер.

Действия активистов он назвал не "протестами", а скорее "незаконным причинением ущерба собственности и уголовными правонарушениями". "Поступая таким образом, они оказывают медвежью услугу важному вопросу защиты климата. Те, кто серьезно относится к защите климата, должны дистанцироваться от этих действий и этой группы", - призвал бургомистр.