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Полиция оцепила посольство Украины в МадридеФото: THOMAS COEX/AFP/Getty Images
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NYT: За рассылкой бомб в Испании могло стоять российское ГРУ

Даниил Сотников
5 мин. назад

Следователи считают, что рассылку бомб в Испании могли курировать сотрудники Главного разведывательного управления России.

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Испанские и международные следователи считают, что за рассылкой писем с бомбами в конце 2022 года в Испании могут стоять сотрудники Главного разведывательного управления вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на официальных лиц США в воскресенье, 22 января, пишет газета The New York Times.

В последние недели следствие сосредоточило свое внимание на российской ультраправой группировке "Русское имперское движение" (РИД), у которой есть партнеры по всей Европе. Движение включено Госдепартаментом США в список глобальных террористических организаций. По данным NYT, ключевые члены РИД находились в Испании и полиция этой страны установила их связи с крайне правыми испанскими организациями. Рассылку писем связанными с РИД людьми могло координировать ГРУ, считает следствие.

Официальные лица США подозревают, что в операции в Испании участвовали офицеры из элитного спецподразделения ГРУ № 161. Ранее СМИ уже связывали эту военную часть с деятельностью по "дестабилизации Европы". Испанские следователи установили "лиц, представляющих интерес", которые, по их мнению, были причастны к рассылке бомб, заявил газете высокопоставленный американский чиновник.

Источники NYT: Нет признаков, что отправку бомб санкционировал Кремль

По словам собеседников NYT, следствие пока не обнаружило признаков того, что отправка бомб была санкционирована Кремлем. "Нет признаков, что Москва готова начать участвовать в широкомасштабных атаках и диверсиях в Европе. Российские чиновники считают, что это может спровоцировать ответ НАТО и потенциально привести к более широкому конфликту с высокой ценой", - пишет издание со ссылкой на официальных лиц США и стран НАТО. По мнению источников NYT, "расчет Путина в отношении террористических атак может измениться, если Россия продолжит терпеть серьезные неудачи в Украине".

В ноябре и начале декабря прошлого года в Испании было отправлено в общей сложности шесть посылок с взрывными устройствами. Их доставили, в том числе в резиденцию премьер-министра страны, министерство обороны, производителю оружия, в посольства Украины и США. В результате пострадал сотрудник украинского дипломатического представительства в Мадриде, который получил ранения, открыв посылку.

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