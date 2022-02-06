 NYT: Россия - в числе стран с наиболее крупными источниками выброса метана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.02.2022

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Мир

NYT: Россия - в числе стран с наиболее крупными источниками выброса метана

Ученые благодаря спутнику Sentinel-5P нашли свыше тысячи мест, где в атмосферу попадает более 25 тонн метана в час, пишет NYT. Большинство из них - в РФ, США, Алжире, Туркменистане и на Ближнем Востоке.

Пузырьки метана под замерзшей поверхностью озера

Пузырьки метана под замерзшей поверхностью озера

Россия относится к числу государств, на территории которых расположены наиболее крупные источники выброса метана. Об этом американское издание The New York Times пишет в субботу, 5 февраля, ссылаясь на результаты исследования ученых из США и Франции. По их сведениям, помимо РФ к таким странам относятся Соединенные Штаты, Туркменистан, Алжир и ряд государств Ближнего Востока. Большинство источников выбросов находится на территории нефте- и газохимических производств, указывается далее.

Эксперты изучили данные европейского спутника Sentinel-5P, запущенного осенью 2017 года в рамках программы Copernicus с целью наблюдения за качеством воздуха. Проанализировав данные за 2019 и 2020 годы, ученые выявили более тысячи источников, объемы выбросов в которых превышали 25 тонн в час.

Инициатива по сокращению выбросов метана

В сентябре 2021 года Евросоюз и США представили инициативу по сокращению к 2030 году выбросов метана на 30 процентов по сравнению с уровнем 2020-го. В ходе 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26), состоявшейся в Шотландии в конце 2021 года, к инициативе присоединились более 100 государств. Документ предполагает воздействие на основные отрасли, способствующие выбросам метана - нефтегазовую, угольную, сельское хозяйство и сектор отходов.

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    Автор: Нэли Йенш, Виталий Кропман


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