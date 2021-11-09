Чем опасно сокращение крупных инвестиций в добычу нефти и газа?

Решение отказаться от инвестирования в добычу ископаемого топлива голландский пенсионный фонд ABP принял незадолго до открытия конференции государств-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Один из крупнейших мировых пенсионных фондов планирует избавиться от акций компаний нефтегазового сектора на сумму 15 млрд евро и вложить их в более экологически безопасные проекты.

Нидерландский фонд стал очередным финансовым институтом, пообещавшим отказаться от вложений в ископаемое топливо. За последние десятилетия подобное обязательство взяли на себя почти 1500 инвесторов. Согласно отчету общественной экологической организации Stand Earth, общая сумма активов, изъятых из сферы добычи ископаемых видов топлива, должна составить 39,2 триллиона евро.

Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти и газа

Отток капиталовложений из данной сферы, по общему мнению, увеличивает шансы удержать повышение глобальной средней температуры в пределах 1,5 градуса - именно эта цель заявлена в Парижском соглашении стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, заключенном в 2015 году.

Тем не менее, энергетический сектор указывает на повышение спроса на нефть, газ и уголь в среднесрочной перспективе. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), например, прогнозирует плато в потреблении нефти только в 2035 году, а потребление газа, по данным Международного энергетического агентства, достигнет своего пика к 2040 году.

Чем опасно привлечение частного капитала

Некоторые эксперты в области энергетики уже много лет предупреждают, что по мере ухода традиционных инвесторов все большую долю энергетического рынка будут завоевывать частные инвестиционные компании. Недавно газета New York Times сообщила, что с 2010 года частный акционерный капитал вложил в энергетический сектор не менее 1,1 триллиона долларов США.

Публикация основана на данных компании Pitchbook, которая отслеживает инвестиции венчурных компаний, и проекта Private Equity Stakeholder Project. Цифра вложений вдвое превышает совокупную рыночную стоимость Exxon Mobil, Chevron и Royal Dutch Shell - крупнейших мировых энергетических компаний.

Технологии добычи энергии за счет ветра и солнца стремительно развиваются

По данным Pitchbook, 80 процентов акций частных инвестиционных компаний приходятся на нефть, газ и уголь и лишь 12 процентов инвестиций вложены в возобновляемые источники энергии - хотя такие составляющие энергетического сектора как энергия ветра и солнца в последнее время стремительно развиваются.

Крупнейшие частные инвестиционные компании могут заверять, что они участвуют в борьбе с изменением климата, но их действия говорят о том, что они по-прежнему получают огромные прибыли от ископаемых видов топлива, убеждены эксперты.

"Не исключено, что в ближайшие годы появятся больше частных инвестиционных компаний, которые просто не будут раскрывать, чем они занимаются, - говорит DW Рауль Ле Блан, вице-президент нетрадиционным видам нефтегазовых ресурсов в компании IHS Markit. - Их методы работы могут быть не настолько экологически безопасными, как у тех компаний, которым нужно сохранять общественную репутацию".

Цены на энергию опять могут возрасти

Ле Блан считает, что отток инвестиций со стороны банков и пенсионных фондов может привести к обратному результату, учитывая устойчивый спрос на ископаемое топливо в ближайшем будущем. "Такие ограничения могут помочь уменьшить выбросы, но это также и уменьшит предложение на рынке. И если мир все так же будет нуждаться в ископаемых видах топлива, это все просто приведет к повышению цен на него."

И действительно, глобальный энергетический кризис, который заставил цены на природный газ и уголь достигнуть рекордных отметок, а цену на нефть - превысить 85 долларов за баррель, может стать предупреждением против дальнейшего оттока капиталов из сферы добычи ископаемых видов топлива.

Многие крупные инвесторы сворачивают вложения в добычу нефти и газа

"Найдутся другие инвесторы или источники финансирования, которые просто займут чье-то место и купят акции тех, кто решил отозвать свой капитал. Таким образом мы потеряем просвещенные прогрессивные голоса на собрании акционеров, " - предостерегает Майкл Хульм, профессор социально-экономической географии в Кембриджском университете, который ранее выступал против отказа от инвестиций в сферу добычи ископаемого топлива.

Кто контролирует рынок добычи ископаемого топлива?

Отказ от капиталовложений может также привести к тому, что страны, которые в настоящее время занимаются бурением и добычей ископаемого топлива, попытаются захватить еще большую долю того рынка, который они уже контролируют.

"Если говорить о крупнейших нефтегазовых компаниях, то, хотя их объемы добычи значительны, доминируют на рынке вовсе не они, - объясняет Ле Блан. - Большинство объемов нефти во всем мире контролируется странами, в частности, Саудовской Аравией, Ираком, Ираном, Россией и Китаем. Эти правительства владеют реальными ресурсами и, вероятно, привлекают частные компании для их разработки и добычи".

Хульм добавил, что если частные фирмы по-прежнему будут "испытывать нехватку капитала", то "нефтяной промышленности Саудовской Аравии будет обеспечено прочное будущее". Правительство Эр-Рияда пообещало к 2060 году выйти на нулевой уровень выбросов углекислого газа, но без ликвидации своей нефтяной промышленности. Вместо этого оно учредило фонд для инвестиций в технологии улавливания углерода.

"Отказаться от "демонизации" нефти и газа"

Амин Нассер, возглавляющий одну из крупнейших нефтяных компаний Saudi Aramco, недавно заявил, что мир должен отказаться от "демонизации" углеводородной промышленности, и призвал к "целостной энергетической политике", которая была бы сосредоточена на "надежности, доступности и энергетической безопасности". Это, по его словам, предотвратит "глобальный экономический кризис, вызванный проблемами с поставками топлива".

Эксперты предостерегают от чрезвычайной демонизации ископаемых видов топлива

В интервью с британским телеканалом Sky News Нассер подчеркнул, что хотя нефть и газ по-прежнему будут частью энергетического баланса, "это не означает, что эти сферы останутся прежними: технологии добычи станут более чистыми, и это поможет значительно сократить объем выбросов СО2".

Огромный разрыв между установленными климатическими целями и текущей траекторией развития ископаемых видов топлива кажется непреодолимым, несмотря на обещания мировых лидеров на СОР26 увеличить инвестиции в более чистые виды энергии.

"Сложно представить сценарий, при котором инвестирование было бы достаточным, быстрым и результативным, где были бы разработаны технологии, усраивающие потребителей," - говорит Ле Блан в беседе с DW.

Майкл Хульм, который с 1995 по 2001 годы входил в состав Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), прогнозирует, что вытеснение нефти и газа будет постепенным процессом, "не управляемым кем-то одним, кто сможет назвать конкретную "магическую" дату - к примеру, 2032-й или 2079 год".

"Это будет замысловатый путь с неожиданно крутыми поворотами, с борьбой за власть и, возможно, конфликтами. Такова история человечества, и я не думаю, что 21 век будет в этом смысле как-то отличаться", - прогнозирует эксперт.

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