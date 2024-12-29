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Новый глава разведки Сирии пообещал распустить спецслужбы

Алексей Волошинов
29 декабря 2024 г.

Органы безопасности и спецслужбы Сирии будут распущены и реструктуризированы, чтобы соответствовать "чаяниям сирийского народа", заявил новый глава сирийской разведки Анас Хасан Хаттаб.

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Житель Сирии стоит на упавшей статуе бывшего президента Хафеза Асада в Дамаске
Житель Сирии стоит на упавшей статуе бывшего президента Хафеза Асада в ДамаскеФото: Middle East Images/AFP/Getty Images

Органы безопасности и спецслужбы Сирии будут распущены и преобразованы так, чтобы они соответствовали "чаяниям сирийского народа", заявил в субботу, 28 декабря, новый глава Службы общей разведки страны Анас Хасан Хаттаб. Его слова передает сирийское агентство SANA.

При режиме Башара Асада, заявил Хаттаб, "силовые структуры были разнообразны и многочисленны, но все они использовались для репрессий и подавления свободы граждан", а сирийский народ "сильно страдал от преследований".

Репрессии против сирийцев при режиме Башара Асада

По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, за время гражданской войны в тюрьмах страны погибло более 100 000 человек. Аналогичную оценку в беседе с Reuters дал бывший посол США по особым поручениям Стивен Рапп, занимавшийся расследованием военных преступлений. "Мы действительно не видели ничего подобного со времен нацистов", - указал он.

По словам Раппа, режим Асада был "системой государственного террора, ставшего машиной смерти". Как Башара Асада, так и его отца Хафеза, занимавшего до него пост президента Сирии и скончавшегося в 2000 году, правозащитные группы и правительства других государств обвиняют в масштабных нарушениях прав человека и таких преступлениях, как массовые казни внутри тюремной системы и применение химоружия против сирийского народа. Башар Асад, бежавший от повстанцев в Москву, отрицает все обвинения в этой связи.

По данным Международной комиссии в Гааге по пропавшим без вести, в Сирии может существовать до 66 мест массовых захоронений, однако эти сведения пока не проверены.

После падения режима Башара Асада пенитециарные учреждения страны, в которых содержались политические заключенные, были освобождены.

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