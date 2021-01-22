Новый глава партии Меркель и Зеленский обсудили конфликт в Донбассе

Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет (Armin Laschet) в пятницу, 22 января, обсудил конфликт в Донбассе с президентом Украины Владимиром Зеленским. На востоке Украины продолжается "неприкрытая агрессия" российской стороны, заявил Лашет в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Новый глава ХДС не видит предпосылок для снятия санкций в отношении РФ.

В свою очередь Зеленский особо выделил необходимость дальнейшего сотрудничества Украины и ФРГ. Официальному Киеву важно знать, что он может полагаться на стабильность политики Германии, особенно в вопросе достижения мира в Донбассе, подчеркнул президент.

Кроме того, украинский лидер отметил, что первым поздравил Лашета с утверждением на пост главы партии, которая входит в правящую в Германии коалицию. Новый председатель ХДС - один из самых вероятных кандидатов на пост канцлера ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в бундестаг. Нынешний канцлер, экс-председатель ХДС Ангела Меркель (Angela Merkel), возглавляет правительство страны уже 15 лет и не станет вновь выдвигать свою кандидатуру.

Аннексия Крыма и конфликт в Донбассе

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций против Москвы.

В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия. Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов. По оценке ООН, с 2014 года в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.

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