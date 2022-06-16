Изобилие, радость и красота для Старого Фрица, или Новый дворец в Потсдаме

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Возведенный в 1763-1769 годах, Новый дворец в Потсдаме стал последней прусской резиденцией в стиле барокко. 22 фотографии
Перед нами - парк Сан-Суси в Потсдаме на картине мастера ландшафтной живописи Августа Альборна. Такой вид на него открывался в 1826 году от смотрового павильона на холме Клаусберг - Бельведера. Новый дворец (Neues Palais), изображенный здесь, был задуман и возведен в качестве архитектурного символа могущества и силы Пруссии, которые она обрела при Старом Фрице - короле Фридрихе II Великом (Friedrich der Große, Alter Fritz).
Новый дворец расположен в западной части потсдамского парка Сан-Суси. Длина фасада составляет 220 метров
Дворцово-парковый ансамбль украшают многочисленные скульптурные изображения героев античной мифологии
Фридрих II задумал строительство своего Нового дворца еще до начала Семилетней войны (1756-1763), в результате которой Пруссия окончательно вошла в число ведущих европейских держав. К возведению приступили сразу после подписания мирного договора, в частности, подтверждавшего права этого королевства на Силезию.
Сам король жить здесь не собирался, сохраняя верность своей любимой потсдамской резиденции - дворцу Сан-Суси. Новый дворец должен был служить для репрезентативных целей и размещения гостей - главным образом, родственников из династии Гогенцоллернов, приезжавших в Потсдам из разных немецких земель и других стран Европы.
Картины в королеских апартаментах и надпись "Смерть немецким захватчикам!", оставленная в Новом дворце солдатами Красной армии после окончания Второй мировой войны. Фотография 2012 года
Во времена строительства дворца в архитектурную моду в Европе уже входил классицизм, но это никак не отразилось на вкусах Фридриха Великого, предпочитавшего барокко и рококо. Он стал последним значительным сооружением барочного стиля в Пруссии и сейчас входит в число потсдамских памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, кирпичи на фасаде - не настоящие, а нарисованные.
В 1755 году во время поездки в Голландию Фридриху II очень понравились характерные для этой страны кирпичные фасады, но произвести такие кирпичи в достаточном количестве в Пруссии тогда не могли. Чтобы выполнить волю монарха, архитекторам пришлось прибегнуть к оптическому обману. Настоящими облицевали лишь флигель, в котором располагались королевские апартаменты.
Германский император - кайзер Вильгельм II вместе с семьей и родственниками перед Новым дворцом в Потсдаме в 1914 году
Как видно на фотографии 1925 года, напротив дворца расположена полукруглая колоннада, в центре которой находятся Триумфальные ворота, а по бокам - два продольных здания, в которых размещались помещения для чиновников, прислуги, а также кухня и другие службы. Просторная площадь между ними и дворцом предназначалась для парадов и праздничных церемоний.
Фасады Нового дворца украшены пилястрами и многочисленными скульптурными изображениями из песчаника. В частности, здесь насчитывается почти 270 больших статуй, около двухсот веселых компаний, состоящих из купидонов и херувимов.
Длина фасада Нового дворца составляет 220 метров. Чтобы оптически увеличить высоту здания, над ним был сооружен 55-метровый купол, украшенный тремя золотыми грациями, символизирующими красоту, радость и изобилие. Аглая, Евфросина и Талия поднимают ввысь подушку, на которую водружена королевская корона.
Во дворце были обустроены апартаменты короля и членов королевской семьи - в общей сложности более двухсот помещений, а также Придворный театр, занимающий два этажа в отдельном крыле. Он считается одним из самых красивых сохранившихся театров XVIII века.
Всего во дворце насчитывается более семидесяти залов и кабинетов. Так выглядит потолок Мраморного зала
В 1888-1918 годах Новый дворец являлся летней резиденцией последнего германского императора Вильгельма II. Сейчас он находится в управлении Фонда прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга (SPSG) и открыт для посещения.
Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.
Для кого построили эти деревянные дома и каменную церковь, словно перенесенные в Германию из-под Петербурга, Москвы или Твери?
Здесь жили прусские короли и кронпринцы, отдыхали советские офицеры, выставляли военную технику, но позже все вернули в прежний вид, ведь перед нами - памятник Всемирного наследия.
Эта резиденция в Потсдаме названа именем правнучки царя Николая I. В 1945 году во дворце Цецилиенхоф состоялась Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.
Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Этот дворец расположен на границе Берлина и Потсдама. Во времена холодной войны рядом на Глиникском мосту меняли шпионов.
Этот замок в Потсдаме более полувека служил летней резиденцией Вильгельму I - прусскому принцу, кронпринцу, королю и первому кайзеру Германской империи.
В 1862 году в этой потсдамской резиденции состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и прусского дипломата Отто фон Бисмарка.
Рядом с этим храмом, вплотную к нему, проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века его колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии.
Откуда открываются прекрасные виды на Потсдам, и где находится первое здание, построенное Карлом Фридрихом Шинкелем?