Изобилие, радость и красота для Старого Фрица, или Новый дворец в Потсдаме

Перед нами - парк Сан-Суси в Потсдаме на картине мастера ландшафтной живописи Августа Альборна. Такой вид на него открывался в 1826 году от смотрового павильона на холме Клаусберг - Бельведера. Новый дворец (Neues Palais), изображенный здесь, был задуман и возведен в качестве архитектурного символа могущества и силы Пруссии, которые она обрела при Старом Фрице - короле Фридрихе II Великом (Friedrich der Große, Alter Fritz).

Новый дворец в Потсдаме. Фасады и скульптуры

Новый дворец расположен в западной части потсдамского парка Сан-Суси. Длина фасада составляет 220 метров

Барельефы и другие детали фасадного декора - в частности, сцена рождения Пегаса

Дворцово-парковый ансамбль украшают многочисленные скульптурные изображения героев античной мифологии

Высота некоторых фигур достигает двух с половиной метров

Всего снаружи - 267 больших скульптур и 196 скульптурных групп

После Семилетней войны

Фридрих II задумал строительство своего Нового дворца еще до начала Семилетней войны (1756-1763), в результате которой Пруссия окончательно вошла в число ведущих европейских держав. К возведению приступили сразу после подписания мирного договора, в частности, подтверждавшего права этого королевства на Силезию.

Сам король жить здесь не собирался, сохраняя верность своей любимой потсдамской резиденции - дворцу Сан-Суси. Новый дворец должен был служить для репрезентативных целей и размещения гостей - главным образом, родственников из династии Гогенцоллернов, приезжавших в Потсдам из разных немецких земель и других стран Европы.

Гротовый зал в Новом дворце на раскрашенной фотографии 1900 года

Дамастовый кабинет

Малая спальня в Новом дворце - комната, в которой скончался Фридрих II

Картины в королеских апартаментах и надпись "Смерть немецким захватчикам!", оставленная в Новом дворце солдатами Красной армии после окончания Второй мировой войны. Фотография 2012 года

На закате эпохи барокко

Во времена строительства дворца в архитектурную моду в Европе уже входил классицизм, но это никак не отразилось на вкусах Фридриха Великого, предпочитавшего барокко и рококо. Он стал последним значительным сооружением барочного стиля в Пруссии и сейчас входит в число потсдамских памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, кирпичи на фасаде - не настоящие, а нарисованные.

В 1755 году во время поездки в Голландию Фридриху II очень понравились характерные для этой страны кирпичные фасады, но произвести такие кирпичи в достаточном количестве в Пруссии тогда не могли. Чтобы выполнить волю монарха, архитекторам пришлось прибегнуть к оптическому обману. Настоящими облицевали лишь флигель, в котором располагались королевские апартаменты.

Новый дворец на черно-белых фотографиях

Новый дворец на фотографии около 1910 года

Новый дворец на почтовой открытке 1901 года

Германский император - кайзер Вильгельм II вместе с семьей и родственниками перед Новым дворцом в Потсдаме в 1914 году

Новый дворец сверху около 1925 года

Для праздников и парадов

Как видно на фотографии 1925 года, напротив дворца расположена полукруглая колоннада, в центре которой находятся Триумфальные ворота, а по бокам - два продольных здания, в которых размещались помещения для чиновников, прислуги, а также кухня и другие службы. Просторная площадь между ними и дворцом предназначалась для парадов и праздничных церемоний.

Фасады Нового дворца украшены пилястрами и многочисленными скульптурными изображениями из песчаника. В частности, здесь насчитывается почти 270 больших статуй, около двухсот веселых компаний, состоящих из купидонов и херувимов.

Аглая, Евфросина и Талия на дворцовом куполе во время праздничного салюта

Одна из граций после реставрации в 2014 году перед возвращением на купол Нового дворца

Изобилие, радость и красота перед отправкой в мастерскую в 2012 году

Изобилие, радость и красота

Длина фасада Нового дворца составляет 220 метров. Чтобы оптически увеличить высоту здания, над ним был сооружен 55-метровый купол, украшенный тремя золотыми грациями, символизирующими красоту, радость и изобилие. Аглая, Евфросина и Талия поднимают ввысь подушку, на которую водружена королевская корона.

Во дворце были обустроены апартаменты короля и членов королевской семьи - в общей сложности более двухсот помещений, а также Придворный театр, занимающий два этажа в отдельном крыле. Он считается одним из самых красивых сохранившихся театров XVIII века.

Всего во дворце насчитывается более семидесяти залов и кабинетов. Так выглядит потолок Мраморного зала

Мраморный зал после завершения реставрации в 2016 году

Гротовый зал после реставрации

Фрагмент мозаики в Гротовом зале

Овальный зал

В 1888-1918 годах Новый дворец являлся летней резиденцией последнего германского императора Вильгельма II. Сейчас он находится в управлении Фонда прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга (SPSG) и открыт для посещения.