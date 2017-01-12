Новый бундестаг ФРГ с женским лицом и АдГ на галерке (26.10.2021)

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26 октября состоялось первое заседание нового бундестага в Берлине. Сколько теперь женщин, мигрантов и молодежи в парламенте Германии, и сколько депутатов с измененным полом?
Социал-демократы предложили на пост председателя бундестага Бербель Бас, занимающуюся вопросами здравоохранения. Бас стала третьей женщиной на этом посту. Что о ней известно?
Депутаты нового созыва избирают председателя парламента и его заместителей и согласовывают регламент. Союз налогоплательщиков протестуют против разрастания депутатского корпуса до 736 человек.
Эпатаж правых популистов, охота либералов к перемене мест и канцлер Меркель, пересевшая из правительственной ложи на трибуну для почетных зрителей. DW - о первом заседании бундестага, избранного месяц назад.
В день учредительного заседания нового бундестага полномочия Меркель на посту федерального канцлера Германии официально завершились, но она продолжит исполнять свои обязанности до создания нового правительства.
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