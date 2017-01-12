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Новый бундестаг ФРГ с женским лицом и АдГ на галерке (26.10.2021)

26 октября состоялось первое заседание нового бундестага в Берлине. Сколько теперь женщин, мигрантов и молодежи в парламенте Германии, и сколько депутатов с измененным полом?