 Новый бундестаг ФРГ с женским лицом и АдГ на галерке (26.10.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 26.10.2021

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Новый бундестаг ФРГ с женским лицом и АдГ на галерке (26.10.2021)

26 октября состоялось первое заседание нового бундестага в Берлине. Сколько теперь женщин, мигрантов и молодежи в парламенте Германии, и сколько депутатов с измененным полом?

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