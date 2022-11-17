День 267-й войны: Россия ударила по газовым объектам Украины

На 267-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Новые ракетные удары по Украине

Российские войска нанесли новые массированные удары по критически важной инфраструктуре Украины. Утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Местные СМИ сообщили о взрывах в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях. В Харьковской области российские войска нанесли удар по объекту критически важной инфраструктуры в Изюмском районе, сообщил глава администрации региона Олег Синегубов. По его словам, пострадали трое человек, работавших на объекте, они госпитализированы. В Днепре было ранено 8 человек, сообщил мэр города Борис Филатов. О ракетном ударе по объекту инфраструктуры сообщила и администрация Одесской области.

Энергетическая компания ДТЭК "Киевские электросети" сообщила об аварийных отключениях электроэнергии в Киеве. Жителей города попросили экономить электроэнергию. "В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - сообщила компания, отметив, что без света на Украине остались 40 процентов потребителей.

Во время утреннего обстрела Украины российские войска применили в общей сложности 16 крылатых ракет и 5 беспилотных летательных аппаратов, сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Удары по газовой инфраструктуре Украины

Одной из целей новых ракетных обстрелов стали объекты газовой инфраструктуры Украины. По сообщению государственной компании "Нафтогаз Украины", на востоке страны разрушены и повреждены несколько объектов АО "Укргаздобыча". Специалисты "Укргаздобычи" находятся на поврежденных объектах и оценивают последствия и масштабы атаки.

В случае продолжения Россией массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, в стране может не остаться достаточного для восстановления энергосистемы количества компонентов. Правительство в Киеве предупредило об этом своих западных союзников и запросило у них запчасти для ремонта электросетей и газовых систем, сообщает американское издание Politico.

Из-за ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины в стране увеличился риск аварий на ядерных объектах, для нормальной работы которых требовалось внешнее электропитание, заявило Международное агентство по атомной энергии. В сообщении МАГАТЭ, в частности, отмечается, что в результате российских атак 15 ноября Хмельницкая атомная электростанция потеряла доступ к электросети, из-за чего она временно перешла на дизельные генераторы как резервный источник питания.

Расследование инцидента с ракетой в Польше

Украинские специалисты примут участие в расследовании падения ракеты в польском Пшеводуве, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-конференции Bloomberg New Economy Forum. Зеленский сказал, что не может со 100-процентной уверенностью судить, чья ракета упала на территории Польши 15 ноября. "Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100 процентов, я думаю, что мир тоже не знает на 100 процентов. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО... Но мы должны быть справедливыми и честными. Пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши", - сказал президент Украины. Только накануне Зеленский заявлял, что он абсолютно убежден, что в Польше взорвалась именно российская ракета. Его слова противоречили выводам США и НАТО, которые заявили, что в Пшеводуве, вероятно, случайно упала ракета украинской ПВО.

Между тем президент Польши Анджей Дуда предупредил, что привлечение украинских специалистов к расследованию взрыва ракеты на польской территории будет определяться правилами международной правовой помощи. "Если гости из Украины захотят посмотреть на ведущееся расследование, то можно будет показать его им, как оно было показано мне сегодня", - отметил Дуда после посещения места взрыва в деревне Пшеводув. "Но когда речь идет об активном участии в расследовании, доступе к документам, к информации, то это уже требует особых контрактных обязательств - с точки зрения международного права и международных соглашений", - отметил польский президент.

Сводка Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки поразили 17 районов сосредоточения российских войск, сообщил генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке. "Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили 3 пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов и 3 других важных объекта", - отмечается в сводке.

Западная военная помощь Украине

Ряд государств - участников Контактной группы по обороне Украины (так называемый формат "Рамштайн") на своей 7-й встрече объявили о новых поставках вооружений Киеву. "Германия продолжила крайне необходимые поставки противовоздушных средств, артиллерии и боеприпасов для РСЗО. Греция объявила о важной передаче артиллерийских снарядов калибра 155 мм", - сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Кроме того, о дополнительной помощи Украине заявили Канада, Швеция, Польша и Испания.

Канада предоставит Украине военную помощь еще на 34 млн канадских долларов (24,5 млн евро). В новый пакет в числе прочего войдет зимнее снаряжение для военнослужащих и камеры с высоким разрешением для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Канада будет и впредь передавать ВСУ спутниковые снимки. Новый пакет поможет Украине удовлетворить насущные потребности, отметила министр обороны Канады Анита Ананд, добавив, что Оттава продолжит поддерживать Киев как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что мир в Украине невозможен, пока Россия не выведет войска из страны. "Боюсь, что Россия не готова к выводу войск, но пока она не выведет войска, мир будет невозможен", - сказал Боррель в интервью Reuters в узбекском Самарканде. "Именно Россия должна сделать мир возможным, агрессор должен уйти, если он хочет устойчивого мира", - указал он.

Зерновая сделка

Представители России, Украины, ООН и Турции договорились о продлении так называемой зерновой сделки еще на 120 дней. Это позволит на протяжении еще как минимум четырех месяцев экспортировать украинское зерно по Черному морю. Госсекретарь США Энтони Блинкен в этой связи отметил, что Россия, по всей видимости, почувствовала, что мир не примет ее отказа от продления зерновой сделки.

Украинские беженцы в Германии

Более 50 000 беженцев из Украины с начала войны нашли постоянную работу в Германии. По сообщению Федерального агентства по труду, к августу в ФРГ были легально трудоустроены 109 000 украинцев. Часть из них приехала в Германию еще до начала войны. В октябре 96 тысяч украинских беженцев посещали интеграционные курсы по изучению немецкого языка и культуры.

ISW: В России рекламируют принудительное усыновление украинских детей

В России началась неприкрытая реклама принудительного усыновления украинских детей российскими семьями, сообщил американский Институт изучения войны (ISW). Так, российские военные корреспонденты распространяют "документальный сериал", в котором показано несколько примеров такого усыновления, а также утверждается, что в текущем году российские власти якобы вывезли из Донбасса более 150 тысяч детей. В то же время эксперты ISW отмечают, что неясно, как именно российская сторона подсчитала это количество. Украинские официальные лица ранее оценивали число украинских детей в РФ в 6-8 тысяч.

Приговор по делу MH17

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение окружного суда Гааги, приговорившего к пожизненному заключению гражданина Украины и двоих россиян по делу о катастрофе пассажирского самолета Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", сбитого ракетой в небе над Донбассом в июле 2014 года. "Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в сбитии #MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям. Наказание за все российские зверства - и тогдашние, и нынешние - будет неизбежным ", - написал украинский Зеленский в Twitter.

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