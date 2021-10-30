Новые лица в правительстве Украины. Кого заменили в Киеве?

В украинском правительстве в очередной раз произошла ротация. На смену пяти министрам пришли четверо новых. Кому пришлось уступить свое министерское кресло и почему?
Об очередной ротации кадров в украинском правительстве разговоры шли еще с августа этого года. Ожидалось, что изменения в Кабмине Дениса Шмыгаля произойдут в начале осени, однако решение кадрового вопроса затянулось до ноября. И вот Верховная рада проголосовала за назначение новых членов правительства. Это произошло после того, как накануне, 3 ноября, депутаты поддержали отставку пятерых министров.
Перед голосованием "кандидатам на вылет" даже не предоставили возможность отчитаться о своей деятельности, не было и обсуждения результатов их работы. Поэтому трудно понять, почему одних членов Кабмина отправили в отставку, а других оставили или перевели на другие должности. Правда, уже сейчас очевиден один положительный эффект нынешней ротации - уравновешивание гендерного баланса, поскольку правительство страны пополнилось двумя женщинами-министрами. Кроме того, на пост министра обороны назначено гражданское лицо.
Новым министром обороны Украины стал Алексей Резников. До этого он занимал должности вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Переназначение Резникова свидетельствует о том, что у него были хорошие результаты и сейчас президенту нужен "кризисный менеджер" в сфере обороны, считает Алексей Мельник из Центра Разумкова. Он обращает внимание на то, что к предыдущему главе оборонного ведомства Андрею Тарану были претензии по поводу провала тендерных закупок и формирования оборонного заказа.
Кроме того, аналитик указывает на проблемы сотрудничества с международными партнерами. "Зеленского критиковали, что на гражданском посту министра обороны находится генерал в гражданской одежде. Алексей Резников будет теперь настоящим гражданским министром. Он хороший переговорщик, поэтому наладит диалог с западными партнерами, и, если не побоится бороться со схемами в закупках, то может навести порядок и там", - предполагает Мельник.
Во главе министерства реинтеграции временно оккупированных территорий теперь будет стоять женщина, а именно депутат из фракции "Слуга Народа" Ирина Верещук. Она также займет должность вице-премьер-министра. Удастся ли ей повторить успех Резникова? Алексей Мельник из Центра Разумкова в этом сомневается. В первую очередь, по его мнению, ей не хватает опыта.
Ранее Верещук была главой города Рава-Русская во Львовской области, попала в парламент в 2019 году по спискам "Слуги народа", хотя не является членом этой политической партии. В 2020 году на местных выборах баллотировалась на должность городского главы Киева от партии "Слуга народа", но проиграла. Верещук была готова занять должность министра обороны Украины, но президент Зеленский сделал выбор в пользу Резникова.
Сама Верещук уже заявила, что будет следовать курсу президента Зеленского. "Есть линия украинская, есть государственная линия и линия президента. Я буду продолжать делать то, что хочет президент Зеленский от главы министерства, что хочет премьер от министра, что хочет общество и те люди, которые страдают", - сказала Верещук журналистам накануне в кулуарах парламента.
Юлия Свириденко, которая до сих пор была заместителем руководителя администрации президента Украины, стала первым вице-премьером и министром экономики, заменив Алексея Любченко.
Это уже третья замена главы министерства экономики за год. Некоторые украинские СМИ сообщали, что среди причин отставки Любченко был якобы личный конфликт с премьер-министром Денисом Шмыгалем. После отставки Любченко правоохранительные органы сообщили об обысках в Государственной налоговой службе, которую он ранее возглавлял. Дело касается покрытия так называемых "скруток" по НДС, но фигурирует ли там Любченко пока неизвестно.
Аналитики считают, что смена министра была слишком поспешной, поскольку Любченко только пять месяцев занимал эту должность и даже еще не успел ничего сделать. "За столь короткий срок трудно показать какой-то результат. Только назначили и сразу снимают, хотя никаких негативных решений Любченко не принимал", - говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.
В то же время эксперты положительно оценивают назначение Свириденко, экономиста по образованию. В администрации президента она отвечала за экономические вопросы и связь с инвесторами. Кроме того, она курировала реформирование корпоративного управления. Вместе с тем, аналитики обращают внимание на отсутствие у Свириденко административного опыта управления большими коллективами.
На место уволенного накануне вице-премьера и министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Олега Урусского назначен Павел Рябикин, до этого возглавлявший Таможенную службу.
По мнению аналитиков, такое изменение персоналий в этом министерстве никак не повлияет на экономические показатели. "Это министерство вообще не нужно. Оно морально устаревшее. Какие стратегические отрасли? Мы же не в СССР", - сказал в интервью DW исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. Он обратил внимание на то, что за все время своей работы Урусский так и не придумал, чем ему заняться на своей должности. "Поэтому у него и нет результатов, потому и меняют. Но и новый человек здесь не поможет", - считает Вышлинский.
А вот замены уволенному министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роману Абрамовскому пока так и не нашлось. Эта должность в правительстве осталась вакантной. Основной причиной увольнения Абрамовского называют то, что он не смог побороть коррупцию в сфере природных ресурсов.
Опрошенные DW эксперты не в восторге от кадровой политики Зеленского и его команды. По мнению Глеба Вышлинского, такое легкомысленное отношение к кадрам может оставить президента один на один с проблемами в стране. По его словам, многие профессиональные менеджеры уже отказываются работать на государство из-за того, что даже не успев приступить к работе их заменяют новыми.
"Постоянная замена людей на государственных должностях похожа на средневековое сжигание ведьм на рыночной площади, чтобы поддерживать популярность президента в условиях отсутствия каких-либо реальных достижений. Но исповедование принципа "хочешь быть популярным - постоянно увольняй" дает очень краткосрочный эффект", - предостерегает Вышлинский.
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