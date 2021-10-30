Новые лица в правительстве Украины. Кого заменили в Киеве?

Об очередной ротации кадров в украинском правительстве разговоры шли еще с августа этого года. Ожидалось, что изменения в Кабмине Дениса Шмыгаля произойдут в начале осени, однако решение кадрового вопроса затянулось до ноября. И вот Верховная рада проголосовала за назначение новых членов правительства. Это произошло после того, как накануне, 3 ноября, депутаты поддержали отставку пятерых министров.

Перед голосованием "кандидатам на вылет" даже не предоставили возможность отчитаться о своей деятельности, не было и обсуждения результатов их работы. Поэтому трудно понять, почему одних членов Кабмина отправили в отставку, а других оставили или перевели на другие должности. Правда, уже сейчас очевиден один положительный эффект нынешней ротации - уравновешивание гендерного баланса, поскольку правительство страны пополнилось двумя женщинами-министрами. Кроме того, на пост министра обороны назначено гражданское лицо.

Кто будет руководить министерством обороны

Новым министром обороны Украины стал Алексей Резников. До этого он занимал должности вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Алексей Резников

Переназначение Резникова свидетельствует о том, что у него были хорошие результаты и сейчас президенту нужен "кризисный менеджер" в сфере обороны, считает Алексей Мельник из Центра Разумкова. Он обращает внимание на то, что к предыдущему главе оборонного ведомства Андрею Тарану были претензии по поводу провала тендерных закупок и формирования оборонного заказа.

Кроме того, аналитик указывает на проблемы сотрудничества с международными партнерами. "Зеленского критиковали, что на гражданском посту министра обороны находится генерал в гражданской одежде. Алексей Резников будет теперь настоящим гражданским министром. Он хороший переговорщик, поэтому наладит диалог с западными партнерами, и, если не побоится бороться со схемами в закупках, то может навести порядок и там", - предполагает Мельник.

Новый министр реинтеграции временно оккупированных территорий

Во главе министерства реинтеграции временно оккупированных территорий теперь будет стоять женщина, а именно депутат из фракции "Слуга Народа" Ирина Верещук. Она также займет должность вице-премьер-министра. Удастся ли ей повторить успех Резникова? Алексей Мельник из Центра Разумкова в этом сомневается. В первую очередь, по его мнению, ей не хватает опыта.

Ирина Верещук

Ранее Верещук была главой города Рава-Русская во Львовской области, попала в парламент в 2019 году по спискам "Слуги народа", хотя не является членом этой политической партии. В 2020 году на местных выборах баллотировалась на должность городского главы Киева от партии "Слуга народа", но проиграла. Верещук была готова занять должность министра обороны Украины, но президент Зеленский сделал выбор в пользу Резникова.

Сама Верещук уже заявила, что будет следовать курсу президента Зеленского. "Есть линия украинская, есть государственная линия и линия президента. Я буду продолжать делать то, что хочет президент Зеленский от главы министерства, что хочет премьер от министра, что хочет общество и те люди, которые страдают", - сказала Верещук журналистам накануне в кулуарах парламента.

Кто возглавил министерство экономики

Юлия Свириденко, которая до сих пор была заместителем руководителя администрации президента Украины, стала первым вице-премьером и министром экономики, заменив Алексея Любченко.

Юлия Свириденко

Это уже третья замена главы министерства экономики за год. Некоторые украинские СМИ сообщали, что среди причин отставки Любченко был якобы личный конфликт с премьер-министром Денисом Шмыгалем. После отставки Любченко правоохранительные органы сообщили об обысках в Государственной налоговой службе, которую он ранее возглавлял. Дело касается покрытия так называемых "скруток" по НДС, но фигурирует ли там Любченко пока неизвестно.

Аналитики считают, что смена министра была слишком поспешной, поскольку Любченко только пять месяцев занимал эту должность и даже еще не успел ничего сделать. "За столь короткий срок трудно показать какой-то результат. Только назначили и сразу снимают, хотя никаких негативных решений Любченко не принимал", - говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

В то же время эксперты положительно оценивают назначение Свириденко, экономиста по образованию. В администрации президента она отвечала за экономические вопросы и связь с инвесторами. Кроме того, она курировала реформирование корпоративного управления. Вместе с тем, аналитики обращают внимание на отсутствие у Свириденко административного опыта управления большими коллективами.

Министерство по развитию стратегических отраслей

На место уволенного накануне вице-премьера и министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Олега Урусского назначен Павел Рябикин, до этого возглавлявший Таможенную службу.

Павел Рябикин

По мнению аналитиков, такое изменение персоналий в этом министерстве никак не повлияет на экономические показатели. "Это министерство вообще не нужно. Оно морально устаревшее. Какие стратегические отрасли? Мы же не в СССР", - сказал в интервью DW исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. Он обратил внимание на то, что за все время своей работы Урусский так и не придумал, чем ему заняться на своей должности. "Поэтому у него и нет результатов, потому и меняют. Но и новый человек здесь не поможет", - считает Вышлинский.

Должность министра экологии пока вакантна

А вот замены уволенному министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роману Абрамовскому пока так и не нашлось. Эта должность в правительстве осталась вакантной. Основной причиной увольнения Абрамовского называют то, что он не смог побороть коррупцию в сфере природных ресурсов.

За что критикуют Зеленского?

Опрошенные DW эксперты не в восторге от кадровой политики Зеленского и его команды. По мнению Глеба Вышлинского, такое легкомысленное отношение к кадрам может оставить президента один на один с проблемами в стране. По его словам, многие профессиональные менеджеры уже отказываются работать на государство из-за того, что даже не успев приступить к работе их заменяют новыми.

"Постоянная замена людей на государственных должностях похожа на средневековое сжигание ведьм на рыночной площади, чтобы поддерживать популярность президента в условиях отсутствия каких-либо реальных достижений. Но исповедование принципа "хочешь быть популярным - постоянно увольняй" дает очень краткосрочный эффект", - предостерегает Вышлинский.

Смотрите также:

Украина между миром и войной Новейшая "граница" в Европе Шлагбаум и паспортный контроль. Пеший пункт пропуска в Станице Луганской - единственный путь вдоль северной линии фронта, позволяющий попасть из самопровозглашенной ЛНР на территории, подконтрольные Киеву.

Украина между миром и войной Между двух миров Пеший пункт пропуска в Станице Луганской ежедневно пересекают более 3000 человек. Иногда здесь все еще раздаются выстрелы. Но в отличие от Донецкой области, на этой территории уже почти полгода в целом соблюдается режим прекращения огня.

Украина между миром и войной Поиск сепаратистов Задача украинских пограничников, осуществляющих контроль на этом КПП - задерживать пророссийских сепаратистов. Многие люди, передвигающиеся между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Украине территорией, считают эти проверки издевательством.

Украина между миром и войной За покупками - через КПП Жители Луганска отправляются на подконтрольные Киеву территории в основном для того, чтобы купить продукты питания. Для этого им нужно пересечь линию разграничения, отделяющую самопровозглашенные республики от территории остальной Украины.

Украина между миром и войной Линия фронта Украинские военные и пророссийские сепаратисты несколько месяцев подряд обстреливали позиции друг друга. Сейчас в Луганской области действует режим прекращения огня. Однако многие до сих пор не верят в мир.

Украина между миром и войной Глубинка Без гуманитарной помощи жителям села Сизое Луганской области пришлось бы нелегко. К югу от него расположена линия фронта, к востоку - российская граница. Вся территория вокруг заминирована. Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду.

Украина между миром и войной Новая стена Родственники этих женщин живут по ту сторону линии разграничения, на подконтрольной сепаратистам территории. Пасху 2014 года они еще праздновали на своих дачах в Сизом. Затем между селом и городом Луганском, где находятся их квартиры, внезапно пролегла линия фронта.

Украина между миром и войной Нехватка топлива Леса вокруг Сизого буквально напичканы минами, поэтому жители села больше не могут заготовить дрова. Если украинская зима окажется долгой, их нужно будет обеспечить топливом.

Украина между миром и войной Буферная зона Год назад в Минске был представлен план по отводу тяжелых вооружений. Однако украинская армия также весьма медленно выполняла пункты соглашений. В то же время соблюдение режима прекращения огня является главным условием для доставки населению гуманитарной помощи.

Украина между миром и войной Средство передвижения - бронетехника Наблюдатели ОБСЕ передвигаются вдоль северной линии фронта исключительно на бронированных машинах. Несколько недель назад в районе Донецка снова участилась стрельба. Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина

