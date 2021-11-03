Парламент Украины отправил в отставку министра обороны Тарана

Верховная Рада Украины в среду, 3 ноября, отправила в отставку министра обороны страны Андрея Тарана и еще четырех министров. За отставку главы оборонного ведомства проголосовал 341 из 421 депутата. 66-летний Таран занимал пост министра обороны Украины с начала марта 2020 года. Это уже третья замена главы оборонного ведомства Украины за время правления президента Владимира Зеленского.

Ранее Таран, которого агентство dpa называет "безликим политиком", и четверо других членов кабинета министров официально ходатайствовали об отставке. Вместе с Тараном от занимаемых должностей освобождены и три вице-премьера, в том числе министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 55-летний Алексей Резников. Он, предположительно, заменит Тарана на посту министра обороны уже 4 ноября.

Разговоры о реорганизации правительства Украины шли уже с летних парламентских каникул. В июле были назначены новые люди на руководящие посты в армии и спецслужбах. Тогда же в отставку ушел министр внутренних дел Арсен Аваков. В октябре был отправлен в отставку председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. Наблюдатели расценивают эти перестановки как попытку Зеленского окружить себя преданными людьми и избавиться от критиков.

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