 Министр обороны Украины подал в отставку | Новости из Германии об Украине | DW | 02.11.2021

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Украина

Министр обороны Украины подал в отставку

По данным СМИ, фракция "Слуга народа" в Раде поддержала кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны вместо Алексея Тарана.

Министр обороны Украины Андрей Таран

Андрей Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года. Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что у Тарана "есть жалобы на состояние здоровья", в связи с чем министерство может возглавить другой человек.

В Раде рассмотрят увольнения пяти министров

Верховная рада в среду, 3 ноября, на пленарном заседании рассмотрит правительственные кадровые вопросы, написал Мельничук. В их числе, наряду с отставкой главы Минобороны Тарана, увольнение Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также Алексея Любченко - с должности первого вице-премьер-министра и министра экономики, о которых стало известно ранее. Кроме того, будут рассмотрены отставки вице-премьера и министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова и вице-премьера и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Новым министром обороны может стать Резников

По данным агентства "Українськi Новини", накануне фракция "Слуга народа" в Раде поддержала кандидатуру Резникова на должность министра обороны вместо Тарана, депутата Ирины Верещук - на должность министра реинтеграции вместо Резникова, председателя Государственной таможенной службы Павла Рябикина - на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности вместо Уруского, заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко - на пост министра экономики вместо Любченко.

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