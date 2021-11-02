Министр обороны Украины подал в отставку

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года. Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что у Тарана "есть жалобы на состояние здоровья", в связи с чем министерство может возглавить другой человек.

В Раде рассмотрят увольнения пяти министров

Верховная рада в среду, 3 ноября, на пленарном заседании рассмотрит правительственные кадровые вопросы, написал Мельничук. В их числе, наряду с отставкой главы Минобороны Тарана, увольнение Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также Алексея Любченко - с должности первого вице-премьер-министра и министра экономики, о которых стало известно ранее. Кроме того, будут рассмотрены отставки вице-премьера и министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова и вице-премьера и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Новым министром обороны может стать Резников

По данным агентства "Українськi Новини", накануне фракция "Слуга народа" в Раде поддержала кандидатуру Резникова на должность министра обороны вместо Тарана, депутата Ирины Верещук - на должность министра реинтеграции вместо Резникова, председателя Государственной таможенной службы Павла Рябикина - на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности вместо Уруского, заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко - на пост министра экономики вместо Любченко.

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