Вице-премьер Украины Алексей Резников подал в отставку

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорийУкраины Алексей Резников подал в отставку, сообщил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук. Речь идет об увольнении по собственному желанию, заявление зарегистрировано в аппарате парламента, написал Мельничук в понедельник, 1 ноября, в Telegram.

Сам Резников в комментариях СМИ подтвердил свое решение об отставке. Так, копия его соответствующего заявления имеется в распоряжении издания "РБК-Украина". По неофициальной информации, он - возможный кандидат для назначения на пост министра обороны Украины.

Резников может стать министром обороны

3 ноября Верховная рада рассмотрит ряд кадровых вопросов в правительстве, сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на согласительном совете парламента. "Я призываю всех коллег из всех фракций, чтобы мы среду освободили для кадровых вопросов, потому что кадровых вопросов действительно много", - указал он.

Накануне заместитель главы парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина-24" сообщила, что в первую неделю ноября Рада может рассмотреть вопрос о перестановках в правительстве. По ее словам, могут быть назначены новые руководители четырех или пяти министерств, в том числе Минобороны. Кравчук также указала, что на должность главы оборонного ведомства президент Владимир Зеленский может предложить Алексея Резникова.

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