Новосибирский ученый Маслов приговорен к 14 годам колонии

Петербургский суд признал Маслова виновным в государственной измене. Помимо срока в колонии строгого режима, ученому запретили заниматься деятельностью с доступом в гостайне в течение двух лет.

Санкт-Петербургский городской суд признал ученого Анатолия Маслова из Новосибирска виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. 77-летнего ученого также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне, сообщила Объединенная служба судов Санкт-Петербурга во вторник, 21 мая.

Уголовное дело в отношении Маслова рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия грифа "совершенно секретно". Обвинение требовало назначить ученому наказание в виде 17 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Анатолий Маслов был главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Основным направлением его работы была аэрогазодинамика.

Дело в отношении Анатолия Маслова

Маслов был задержан в июне 2022 года. По сообщениям СМИ, его обвинили в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком. Ученый своей вины не признал. По словам родных, в ходе процесса у него ухудшилось здоровье, и он перенес сердечный приступ.

В Институте теоретической и прикладной механики по делу о госизмене арестованы еще двое сотрудников - директор ИТПМ Александр Шиплюк и главный научный сотрудник Валерий Звегинцев.

В апреле суд в Санкт-Петербурге признал виновным в госизмене ученого-физика Александра Куранова. Он был приговорен к семи годам строгого режима. Согласно сообщениям, Куранов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания против Анатолия Маслова. В результате срок наказания Куранову был назначен "ниже низшего предела".