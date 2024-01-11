Новолуние и другие явления в небе в 2024 году

В четверг, 11 января, произойдет первое новолуние в наступившем 2024 году. Новолуние в знаке Козерога не только для этого знака Зодиака несет в себе большой потенциал - для начала чего-то нового, обдумывания дальнейших планов и установки новых целей. Немецкое издание Vogue и ряд других СМИ уже опубликовали свои гороскопы и рекомендовали начать год в своем собственном темпе, но с оглядкой на Луну.

Вообще немецкие СМИ уже несколько лет регулярно публикуют лунные гороскопы. Оставим это занятие экспертам и астрологам, но отметим особые лунные дни в календаре 2024 года.

Лунный календарь на 2024 год

Новолуние - это фаза луны, когда она находится между Землей и Солнцем. В это время естественный спутник Земли не виден на ночном небе. Наблюдать новолуние в 2024 году можно в следующие дни: 11 января, 9 февраля, 10 марта, 8 апреля, 8 мая, 6 июня, 6 июля, 4 августа, 3 сентября, 2 октября, 1 ноября, и сразу два раза в декабре - 1 и 30.

Вообще 2024 год будет богатым на небесные феномены. Сразу два раза произойдет наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты. То есть наш спутник окажется на близком расстоянии от Земли - и можно будет полюбоваться на Суперлуние , то есть - самую большую полную Луну в этом году. Произойдет это 18 сентября и 17 октября.

Полнолуние в 2024 году произойдет 25 января, 24 февраля, 25 марта, 24 апреля, 23 мая, 22 июня, 21 июля, 19 августа, 18 сентября, 17 октября, 15 ноября, 15 декабря.

Куда поехать, чтобы увидеть полное солнечное затмение?

Одно из самых ярких явлений - солнечное затмение. Последний раз этот редкий природный феномен в Германии можно было наблюдать в октябре 2022 года. Следующее ожидается не раньше 2081 года. Для тех, кто не хочет ждать более полувека, эксперты предлагают отправиться в этом году, например, в Мексику или на юг и восток США. 8 апреля полное солнечное затмение можно будет увидеть в этих краях - в течение четырех минут.

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