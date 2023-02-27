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Бранденбург
Северное сияние около города Ратенов в Германии, 26.02.2023Фото: Cevin Dettlaff/dpa/picture alliance
Природа и окружающая средаГермания

Уникальный феномен - северное сияние над Германией

Максим Нелюбин
36 мин. назад

В ночь на 27 февраля жители нескольких регионов Германии, если не спали, могли полюбоваться полярным сиянием.

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В ночь на понедельник, 27 февраля, жители Германии могли увидеть северное сияние. Редкий в этих широтах природный феномен наблюдался в Бранденбурге, Мекленбурге - Передней Померании, Нижней Саксонии, Гессене и Северном - Рейне Вестфалии, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии, публикуемые в социальных сетях.

Первый снимок, распространенный немецким информационным агентством dpa, был сделан прошлой ночью в Бранденбурге около города Ратенов. Второй ниже - в этой же земле в округе Меркиш-Одерланд.

Бранденбург
Северное сияние в округе Меркиш-Одерланд, 26 февраля 2023 годаФото: Cevin Dettlaff/TNN/dpa/picture alliance

Согласно данным немецких ученых, в ночь на вторник, 28 февраля, редкий феномен может повториться. Об этом сообщила директор Берлинского планетария (Planetarium am Insulaner) Моника Стеше (Monika Staesche).

 Северное сияние над Германией в предыдущие годы

Полярным сиянием называют свечение верхних слоев атмосферы, наблюдаемое обычно в высоких широтах северного и южного полушарий, но при определенном стечении обстоятельств - также в других регионах. Если говорить о Германии, вплоть до самой южной федеральной земли - Баварии. Ниже можно посмотреть несколько фотографий, сделанных в разных немецких землях в предыдущие годы.

Бранденбург
Северное сияние над Бранденбургом, 17 марта 2015 года Фото: Patrick Pleul/picture alliance/dpa
Нижняя Саксония
Северное сияние над Нижней Саксонией, 06 апреля 2000 года Фото: picture-alliance/dpa
Бранденбург
Северное сияние над Бранденбургом, 20 ноября 2003 года Фото: Patrick Pleul/picture-alliance/ZB
Polarlicht in Baden-Baden
Северное сияние над Баден-Вюртембергом, 28 мая 2005 года Фото: N. Dautel/picture alliance/blickwinkel
Бавария
Северное сияние над Баварией, 04 ноября 2015 года Фото: picture-alliance/dpa/N. Armer

В Германии северное сияние можно наблюдать примерно раз в три года. В зависимости от формы солнечного ветра оно приобретает разные виды - занавеса, короны, лент и дугообразных линий. Цветовая гамма зависит от высоты, на которой образуется это свечение, и варьируется от зеленого до красного.

Смотрите также: 

Северное сияние из космоса

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