Уникальный феномен - северное сияние над Германией
Максим Нелюбин
36 мин. назад
В ночь на 27 февраля жители нескольких регионов Германии, если не спали, могли полюбоваться полярным сиянием.
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В ночь на понедельник, 27 февраля, жители Германии могли увидеть северное сияние. Редкий в этих широтах природный феномен наблюдался в Бранденбурге, Мекленбурге - Передней Померании, Нижней Саксонии, Гессене и Северном - Рейне Вестфалии, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии, публикуемые в социальных сетях.
Первый снимок, распространенный немецким информационным агентством dpa, был сделан прошлой ночью в Бранденбурге около города Ратенов. Второй ниже - в этой же земле в округе Меркиш-Одерланд.
Согласно данным немецких ученых, в ночь на вторник, 28 февраля, редкий феномен может повториться. Об этом сообщила директор Берлинского планетария (Planetarium am Insulaner) Моника Стеше (Monika Staesche).
Северное сияние над Германией в предыдущие годы
Полярным сиянием называют свечение верхних слоев атмосферы, наблюдаемое обычно в высоких широтах северного и южного полушарий, но при определенном стечении обстоятельств - также в других регионах. Если говорить о Германии, вплоть до самой южной федеральной земли - Баварии. Ниже можно посмотреть несколько фотографий, сделанных в разных немецких землях в предыдущие годы.
В Германии северное сияние можно наблюдать примерно раз в три года. В зависимости от формы солнечного ветра оно приобретает разные виды - занавеса, короны, лент и дугообразных линий. Цветовая гамма зависит от высоты, на которой образуется это свечение, и варьируется от зеленого до красного.