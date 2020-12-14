Вновь пришло время считать падающие звезды (фото)

Бюльк / Петерсдорф / Штрайтберг / Штранде • На календаре - середина августа, а это значит, что смотреть нужно не в календарь, а на небо, во всяком случае - по ночам. Ведь снова пришло время загадывать желания, высматривая и считая падающие звезды из метеорного потока Персеиды.

Число сгорающих метеоритов из этого потока может достигать двух сотен в час, но можно ли вспомнить или придумывать в таком темпе так много желаний, которым обязательно нужно осуществиться? Эти фотографии падающих звезд или просто очень красивого неба сделаны в разных местах Германии в ночь на пятницу, 13 августа.

Персеиды-2021 в небе над Германией. Фотографии

Около развалин замка Найдек в Баварии

Штрайтберг в Верхней Франконии

Штранде в Шлезвиг-Гольштейне

Петерсдорф (Бранденбург)

Небо над Бранденбургом

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