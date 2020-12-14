Вновь пришло время считать падающие звезды (фото)

Первое письменное упоминание о Персеидах встречается в китайских летописях около двух тысяч лет назад. Наблюдать их можно в середине августа.
Бюльк / Петерсдорф / Штрайтберг / Штранде • На календаре - середина августа, а это значит, что смотреть нужно не в календарь, а на небо, во всяком случае - по ночам. Ведь снова пришло время загадывать желания, высматривая и считая падающие звезды из метеорного потока Персеиды.
Число сгорающих метеоритов из этого потока может достигать двух сотен в час, но можно ли вспомнить или придумывать в таком темпе так много желаний, которым обязательно нужно осуществиться? Эти фотографии падающих звезд или просто очень красивого неба сделаны в разных местах Германии в ночь на пятницу, 13 августа.
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Пик метеорного потока Персеиды в этом году можно было наблюдать в ночь со вторника на среду.
В последние ночи особенно часто падают звезды. Это сгорают в земной атмосфере частички пыли из метеорного потока Персеиды. Особенно интенсивным будет он в ночь с 11 на 12 августа.
Для наблюдения за падающими звездами весеннего потока Лириды в Германии сейчас сложились просто идеальные условия.
Эта фотография была сделана в Шлезвиг-Гольштейне. До 26 апреля в небе над Германией можно считать падающие звезды и загадывать желания, наблюдая за метеорным потоком Леониды.
Самую быструю звезду, движущуюся вокруг черной дыры Млечного пути, назвали S4711 - в честь кельнского одеколона "4711 Echt Kölnisch Wasser".
Этот каменный метеорит весит немногим более 30 килограммов. Был найден случайно в 1989 году, но космическое происхождение объекта было установлено лишь недавно.
Немец принес на исследование камень, более 30 лет пролежавший у него в саду, а затем в шкафу. Оказалось, что это самый большой метеорит, найденный до сих пор в Германии.