 Новый VIP-терминал в берлинском аэропорту: изнутри и снаружи (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 24.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Новый VIP-терминал в берлинском аэропорту: изнутри и снаружи (фото)

Театр начинается с вешалки, а государственные визиты - с красной дорожки. Как выглядит новый правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург, и кто им пользуется?

  • Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    Немногим более месяца назад в новом столичном аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) открылся новый правительственный терминал - на неделю раньше основного гражданского аэропорта. За работу этого специального терминала в Шёнефельде отвечает особое подразделение ВВС Германии - правительственный авиаотряд Люфтваффе.

  • Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    Сейчас здесь подвели итоги первых недель работы терминала. Как сообщает информационное агентство dpa, в Люфтваффе этим комплексом пока остались довольны. Он соответствует всем необходимым требованиям для обслуживания правительственных рейсов - приема глав иностранных государств, премьер-министров, официальных делегаций и других высокопоставленных гостей.

  • Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    После первого месяца работы агентство dpa также опубликовало серию снимков, сделанных внутри правительственного терминала. До этого мы показывали только снимки, сделанные снаружи, но очень хотели удовлетворить свое собственное любопытство и интерес читателей. Воспользуемся случаем.

  • Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    Фотографии говорят сами за себя - никакой роскоши, трезвый дизайн, функциональность и прагматизм. Однако следует отметить, что терминал этот считается временным. В ближайшие пять лет на территории BER предполагают построить новый более крупный комплекс для правительственных рейсов - предположительно более чем за 340 млн евро, однако эти планы сейчас подвергаются критике.

  • Самолеты правительственного отряда Люфтваффе в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    Не будем здесь углубляться в ход дискуссий. Отметим, лишь что до осуществления этих планов, например, правительственные вертолеты из-за отсутствующей инфраструктуры будут базироваться не здесь, а в старом и уже закрытом для регулярных рейсов Тегеле. Техническое же обслуживание самолетов до тех пор будет производиться на старой базе - в военной части аэропорта Кельн-Бонн.

  • Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    Из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире сократилось не только число обычных пассажирских рейсов. Правительственные машины тоже летают намного реже, ведь многие встречи и переговоры проходят в режиме видеоконференций. Как же часто в Берлине за последний месяц расстилали красные ковровые дорожки и расставляли почетный караул?

  • Принц Чарльз и герцогиня Камилла в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    Согласно данным Люфтваффе, за первый месяц работы терминал обслужил девять официальных визитов - посадок и взлетов. Среди них был, в частности, визит в Германию наследника британского престола принца Чарльза в День народной скорби по жертвам войны и тирании.

  • Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    В свою очередь, для рабочих поездок членов правительства ФРГ и представителей законодательной власти терминал использовался десять раз: четыре раза - для вылетов, и шесть раз - для прилетов.

  • Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    Отметим, что новый (временный) правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта был готов еще два года назад, но не вводился в эксплуатацию из-за задержек и проблем, возникших при строительстве всего нового столичного аэропорта.

  • Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    Первым членом федерального правительства, приземлившимся в BER, по воле случая оказалась министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер. Планировалось, что она станет одним из последних пассажиров правительственного терминала в берлинском аэропорту Тегель перед закрытием, но задержалась на конференции аграрных министров ЕС в Люксембурге, поэтому приземлилась уже в Шёнефельде.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    Немногим более месяца назад в новом столичном аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) открылся новый правительственный терминал - на неделю раньше основного гражданского аэропорта. За работу этого специального терминала в Шёнефельде отвечает особое подразделение ВВС Германии - правительственный авиаотряд Люфтваффе.

  • Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    Сейчас здесь подвели итоги первых недель работы терминала. Как сообщает информационное агентство dpa, в Люфтваффе этим комплексом пока остались довольны. Он соответствует всем необходимым требованиям для обслуживания правительственных рейсов - приема глав иностранных государств, премьер-министров, официальных делегаций и других высокопоставленных гостей.

  • Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    После первого месяца работы агентство dpa также опубликовало серию снимков, сделанных внутри правительственного терминала. До этого мы показывали только снимки, сделанные снаружи, но очень хотели удовлетворить свое собственное любопытство и интерес читателей. Воспользуемся случаем.

  • Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    Фотографии говорят сами за себя - никакой роскоши, трезвый дизайн, функциональность и прагматизм. Однако следует отметить, что терминал этот считается временным. В ближайшие пять лет на территории BER предполагают построить новый более крупный комплекс для правительственных рейсов - предположительно более чем за 340 млн евро, однако эти планы сейчас подвергаются критике.

  • Самолеты правительственного отряда Люфтваффе в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    Не будем здесь углубляться в ход дискуссий. Отметим, лишь что до осуществления этих планов, например, правительственные вертолеты из-за отсутствующей инфраструктуры будут базироваться не здесь, а в старом и уже закрытом для регулярных рейсов Тегеле. Техническое же обслуживание самолетов до тех пор будет производиться на старой базе - в военной части аэропорта Кельн-Бонн.

  • Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    Из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире сократилось не только число обычных пассажирских рейсов. Правительственные машины тоже летают намного реже, ведь многие встречи и переговоры проходят в режиме видеоконференций. Как же часто в Берлине за последний месяц расстилали красные ковровые дорожки и расставляли почетный караул?

  • Принц Чарльз и герцогиня Камилла в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    Согласно данным Люфтваффе, за первый месяц работы терминал обслужил девять официальных визитов - посадок и взлетов. Среди них был, в частности, визит в Германию наследника британского престола принца Чарльза в День народной скорби по жертвам войны и тирании.

  • Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    В свою очередь, для рабочих поездок членов правительства ФРГ и представителей законодательной власти терминал использовался десять раз: четыре раза - для вылетов, и шесть раз - для прилетов.

  • Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    Отметим, что новый (временный) правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта был готов еще два года назад, но не вводился в эксплуатацию из-за задержек и проблем, возникших при строительстве всего нового столичного аэропорта.

  • Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

    Новый правительственный терминал в Берлине

    Первым членом федерального правительства, приземлившимся в BER, по воле случая оказалась министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер. Планировалось, что она станет одним из последних пассажиров правительственного терминала в берлинском аэропорту Тегель перед закрытием, но задержалась на конференции аграрных министров ЕС в Люксембурге, поэтому приземлилась уже в Шёнефельде.

    Автор: Максим Нелюбин


Читайте также: 
• География власти в Германии: кто где сидит
• Меркель - 15 лет у власти: нестандартные будни и неожиданные образы
• Новый самолет для Ангелы Меркель стоит 150 млн евро

Контекст

Как выглядит новый правительственный терминал в аэропорту Берлина

Специальный терминал в новом аэропорту немецкой столицы BER уже принял случайного пассажира.  

Огромные жемчужины и ковер-самолет - в новом аэропорту Берлина

Гигантское ожерелье, кроваво-красный волшебный ковер и другие произведения искусства... ожидают пассажиров и посетителей в новом берлинском аэропорту.  

В Берлине открыт новый аэропорт: его называют "кладбищем миллиардов"

31 октября двери открыл новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER). Его строительство длилось 14 лет и стало одним из самых крупных скандалов в истории подобных проектов в немецкой столице.  

Вилли Брандт - человек и аэропорт. Что этот политик сделал для Берлина?

Новый аэропорт Берлин-Бранденбург (BER), наконец-то достроенный, будет открыт 31 октября. Он носит имя Вилли Брандта. Какую роль этот политик сыграл в истории немецкой столицы?  

Минобороны Германии покупает три новых правительственных самолета

В связи с участившимися поломками правительственных самолетов бундестаг постановил инвестировать 1,2 млрд евро в покупку трех новых лайнеров А350-900.  

Новый правительственный терминал в Берлине

Немецкое агентство dpa опубликовало фотографии нового правительственного терминала, открывшегося в аэропорту Берлин-Бранденбург месяц назад.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлинский аэропорт: долгострой завершен?  

Что можно и что нельзя в "закрытом" Берлине  

Самый большой самолет в мире  

Также по теме

Правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)

Новый правительственный терминал в Берлине 24.11.2020

Немецкое агентство dpa опубликовало фотографии нового правительственного терминала, открывшегося в аэропорту Берлин-Бранденбург месяц назад.

BdT Regierungsflieger am Flughafen Berlin Brandenburg

Как выглядит новый правительственный терминал в аэропорту Берлина (фото) 03.11.2020

Специальный терминал в новом аэропорту немецкой столицы BER уже принял случайного пассажира.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW