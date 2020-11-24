Новый VIP-терминал в берлинском аэропорту: изнутри и снаружи (фото)

Новый правительственный терминал в Берлине

Не будем здесь углубляться в ход дискуссий. Отметим, лишь что до осуществления этих планов, например, правительственные вертолеты из-за отсутствующей инфраструктуры будут базироваться не здесь, а в старом и уже закрытом для регулярных рейсов Тегеле. Техническое же обслуживание самолетов до тех пор будет производиться на старой базе - в военной части аэропорта Кельн-Бонн.