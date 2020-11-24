Новый VIP-терминал в берлинском аэропорту: изнутри и снаружи (фото)

Театр начинается с вешалки, а государственные визиты - с красной дорожки. Как выглядит новый правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург, и кто им пользуется?
Специальный терминал в новом аэропорту немецкой столицы BER уже принял случайного пассажира.
Гигантское ожерелье, кроваво-красный волшебный ковер и другие произведения искусства... ожидают пассажиров и посетителей в новом берлинском аэропорту.
31 октября двери открыл новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER). Его строительство длилось 14 лет и стало одним из самых крупных скандалов в истории подобных проектов в немецкой столице.
Новый аэропорт Берлин-Бранденбург (BER), наконец-то достроенный, будет открыт 31 октября. Он носит имя Вилли Брандта. Какую роль этот политик сыграл в истории немецкой столицы?