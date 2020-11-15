Принц Чарльз в Берлине почтил память жертв войн и тирании

Наследник британского трона принц Чарльз в День народной скорби по жертвам войны и тирании, который в этом году отмечается в Германии в воскресенье, 15 ноября, возложил венок у мемориала Нойе Вахе (Neue Wache) в Берлине. В памятной церемонии приняли участие также президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), председатель бундесрата Райнер Хазельхофф (Reiner Haselhoff) и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

"Вечная память всем жертвам конфликтов и тирании. Чарльз", - было написано от руки на английском языке на открытке, прикрепленной к венку, возложенному у мемориала наследником британского престола.

Ранее в этот день принца Чарльза и его супругу, герцогиню Камиллу, приняли в резиденции главы германского государства - дворце Бельвю - Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender).

День народной скорби по жертвам войны и тирании

День памяти жертв двух мировых войн и национал-социалистической диктатуры, или День народной скорби по жертвам войны и тирании отмечается в Германии за две недели до начала рождественского поста. В нынешнем году эта памятная дата посвящена германо-британской дружбе.

В своей речи, которую наследник британского престола произнес на английском и немецком языках, он подчеркнул важность дружеских отношений двух стран и после выхода Великобритания из Евросоюза.

Мемориал Нойе Вахе, расположенный на бульваре Унтер-ден-Линден в центре германской столицы, в котором размещена скульптура Кете Кольвиц (Käthe Kollwitz) "Мать с погибшим", с 1993 года является в Германии главным местом поминовения жертв войн и тирании.

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