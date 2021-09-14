Жизнь в Афганистане после возвращения талибов (фотогалерея)

После нового захвата Афганистана боевиками "Талибана" жизнь, казалось бы, возвращается в привычное русло. Но многое в стране изменилось - в особенности, для женщин. Смотрите фотогалерею DW.
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Есть достоверные сведения о расправах талибов над бывшими афганскими силовиками. Боевики устраивают облавы в поиске противников и вытесняют женщин из общественной жизни, заявила комиссар ООН по правам человека Бачелет.
ООН открывает международную конференцию для сбора гуманитарной помощи Афганистану. Афганистан сейчас страдает не только от "Талибана", но и от сильной засухи и эпидемии коронавируса.
Новые правила в вузах Афганистана предполагают раздельное обучение мужчин и женщин, а также строгий дресс-код в соответствии с традициями ислама, каким его понимают талибы.
Несмотря на запреты, женщины в Афганистане выходят на акции протеста, чтобы отстоять свои права. Талибы, придя к власти, уже запретили им спорт и участие в общественной деятельности.