Жизнь в Афганистане после возвращения талибов (фотогалерея)

Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

В мужском обществе

Судя по фотографиям и видеоматериалам информационных агентств, на улицах Афганистана снова стало людно и шумно. Рестораны в Герате, похоже, опять открылись для посетителей. Но в глаза сразу бросается то, что за столиками сидят исключительно мужчины, некоторые из них одеты в традиционную для Афганистана курту - рубашку длиной до колен. Женщин на улицах почти не видно.