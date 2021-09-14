 Жизнь в Афганистане после возвращения талибов (фотогалерея) | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 14.09.2021

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Мир

Жизнь в Афганистане после возвращения талибов (фотогалерея)

После нового захвата Афганистана боевиками "Талибана" жизнь, казалось бы, возвращается в привычное русло. Но многое в стране изменилось - в особенности, для женщин. Смотрите фотогалерею DW.

  • Афганские мужчины в ресторане в Герате

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    В мужском обществе

    Судя по фотографиям и видеоматериалам информационных агентств, на улицах Афганистана снова стало людно и шумно. Рестораны в Герате, похоже, опять открылись для посетителей. Но в глаза сразу бросается то, что за столиками сидят исключительно мужчины, некоторые из них одеты в традиционную для Афганистана курту - рубашку длиной до колен. Женщин на улицах почти не видно.

  • Афганские студенты на занятиях в университете

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Учиться - только по отдельности

    Этих студентов в частном университете в Кабуле отделяет друг от друга занавес от потолка до пола: в вузах уже официально объявлено о гендерной сегрегации. "Совместное обучение противоречит принципам ислама, а также национальным ценностям, обычаям и традициям", - заявил в Кабуле исполняющий обязанности министра высшего образования Абдул Баки Хаккани.

  • Афганские женщины перед мечетью в Герате

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Утраченные права и свободы

    По дороге в мечеть в Герате: большинство прав и свобод, которые обрели женщины в Афганистане за годы пребывания там союзных войск, после прихода к власти талибов были утрачены. Талибы уже запретили женщинам заниматься спортом и участвовать в общественной деятельности.

  • Вооруженные талибы на дороге

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Постоянный контроль на дорогах

    Характерной особенностью городского пейзажа в Афганистане стали контрольно-пропускные пункты и проверки на дорогах. Люди боятся вооруженных до зубов талибов - и поэтому хотят привлекать к себе как можно меньше внимания. Западную одежду носят все меньше и меньше.

  • Боевики Талибана в саду на вилле, принадлежавшей генералу Дустуму

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Талибы захватили поместье своего врага

    Многие виллы и дворцы сменили владельцев. Эта оранжерея и поместье в кабульском районе Шерпур еще недавно принадлежали Абдулу Рашиду Дустуму, афганскому полевому командиру и бывшему вице-президенту. Боевики "Талибана" захватили дом одного из своих злейших врагов. Сам Дустум бежал в Узбекистан.

  • Мужчины сидят на стульях на обочине дороги

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    В ожидании работы

    Поденщики сидят на обочине дороги в Кабуле, надеясь, что им предложат какую-то работу. После прихода к власти талибов Афганистан переживает экономический кризис, и многие жители страны остались без работы. По данным ООН, в ближайшие месяцы населению Афганистана будут угрожать рост цен на продовольствие и бедность.

  • Афганские женщины на демонстрации

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Борьба за свои права

    Приход к власти талибов во многих городах страны сопровождался акциями протеста - такими, как эта перед президентским дворцом в Кабуле 3 сентября. Афганские женщины-активистки отстаивают свое право на образование и работу - несмотря на то, что талибы силой разгоняют мирные демонстрации.

  • Талибы разгоняют мирную демонстрацию в Кабуле

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Организация Объединенных Наций обеспокоена

    По данным ООН, талибы все более жестоко расправляются с критиками режима. Для разгона мирных протестов радикальные исламисты используют палки, кнуты и боевые патроны, сообщило Управление по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Также сообщается, что по меньшей мере четыре демонстранта были убиты.

  • Демонстрация женщин - сторонниц Талибана

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Кто поддерживает талибов

    Но есть в Афганистане и те, кого вполне устраивает приход к власти "Талибана". Женщины на фотографии вышли на демонстрацию в сопровождении талибов, чтобы заявить о полном согласии с политикой этой группировки. Сторонницы талибов не поддерживают тех женщин, которые бежали из страны, и заявляют, что законы шариата полностью обеспечивают их безопасность.

  • Женщина в никабе обращается к участникам пресс-конференции в одном из университетов Кабула

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Демонстративная поддержка курса талибов

    Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.

    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


  • Афганские мужчины в ресторане в Герате

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    В мужском обществе

    Судя по фотографиям и видеоматериалам информационных агентств, на улицах Афганистана снова стало людно и шумно. Рестораны в Герате, похоже, опять открылись для посетителей. Но в глаза сразу бросается то, что за столиками сидят исключительно мужчины, некоторые из них одеты в традиционную для Афганистана курту - рубашку длиной до колен. Женщин на улицах почти не видно.

  • Афганские студенты на занятиях в университете

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Учиться - только по отдельности

    Этих студентов в частном университете в Кабуле отделяет друг от друга занавес от потолка до пола: в вузах уже официально объявлено о гендерной сегрегации. "Совместное обучение противоречит принципам ислама, а также национальным ценностям, обычаям и традициям", - заявил в Кабуле исполняющий обязанности министра высшего образования Абдул Баки Хаккани.

  • Афганские женщины перед мечетью в Герате

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Утраченные права и свободы

    По дороге в мечеть в Герате: большинство прав и свобод, которые обрели женщины в Афганистане за годы пребывания там союзных войск, после прихода к власти талибов были утрачены. Талибы уже запретили женщинам заниматься спортом и участвовать в общественной деятельности.

  • Вооруженные талибы на дороге

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Постоянный контроль на дорогах

    Характерной особенностью городского пейзажа в Афганистане стали контрольно-пропускные пункты и проверки на дорогах. Люди боятся вооруженных до зубов талибов - и поэтому хотят привлекать к себе как можно меньше внимания. Западную одежду носят все меньше и меньше.

  • Боевики Талибана в саду на вилле, принадлежавшей генералу Дустуму

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Талибы захватили поместье своего врага

    Многие виллы и дворцы сменили владельцев. Эта оранжерея и поместье в кабульском районе Шерпур еще недавно принадлежали Абдулу Рашиду Дустуму, афганскому полевому командиру и бывшему вице-президенту. Боевики "Талибана" захватили дом одного из своих злейших врагов. Сам Дустум бежал в Узбекистан.

  • Мужчины сидят на стульях на обочине дороги

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    В ожидании работы

    Поденщики сидят на обочине дороги в Кабуле, надеясь, что им предложат какую-то работу. После прихода к власти талибов Афганистан переживает экономический кризис, и многие жители страны остались без работы. По данным ООН, в ближайшие месяцы населению Афганистана будут угрожать рост цен на продовольствие и бедность.

  • Афганские женщины на демонстрации

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Борьба за свои права

    Приход к власти талибов во многих городах страны сопровождался акциями протеста - такими, как эта перед президентским дворцом в Кабуле 3 сентября. Афганские женщины-активистки отстаивают свое право на образование и работу - несмотря на то, что талибы силой разгоняют мирные демонстрации.

  • Талибы разгоняют мирную демонстрацию в Кабуле

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Организация Объединенных Наций обеспокоена

    По данным ООН, талибы все более жестоко расправляются с критиками режима. Для разгона мирных протестов радикальные исламисты используют палки, кнуты и боевые патроны, сообщило Управление по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Также сообщается, что по меньшей мере четыре демонстранта были убиты.

  • Демонстрация женщин - сторонниц Талибана

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Кто поддерживает талибов

    Но есть в Афганистане и те, кого вполне устраивает приход к власти "Талибана". Женщины на фотографии вышли на демонстрацию в сопровождении талибов, чтобы заявить о полном согласии с политикой этой группировки. Сторонницы талибов не поддерживают тех женщин, которые бежали из страны, и заявляют, что законы шариата полностью обеспечивают их безопасность.

  • Женщина в никабе обращается к участникам пресс-конференции в одном из университетов Кабула

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Демонстративная поддержка курса талибов

    Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.

    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


Смотрите также:

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первая военная миссия вне Европы

    11 января 2002 года первые 70 немецких военнослужащих прибыли в Кабул. Так началась первая неевропейская боевая операция бундесвера. В самый разгар миссии ISAF в Афганистане базировались до 5350 служащих бундесвера. Германия предоставила третий по численности после США и Великобритании военный контингент в состав международных сил ISAF.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первые жертвы

    В результате взрыва в Кабуле 6 марта 2002 года погибли двое немецких и трое датских солдат, пытавшиеся обезвредить ракетный снаряд. За годы миссии ISAF в Афганистане жизни потеряли 55 военнослужащих бундесвера.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    "Защитить безопасность Германии на Гиндукуше"

    26 июля 2002 года министр обороны ФРГ Петер Штрук (Peter Struck) прилетел на базу бундесвера в Афганистане. На критику немецкого военного присутствия в этой стране политик ответил фразой, которую потом охотно цитировали журналисты: "Безопасность Федеративной Республики Германия защищают и на Гиндукуше".

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Ответственность за север Афганистана

    Бундесвер был задействован в относительно спокойном регионе на севере страны. Тем самым удалось смягчить критику в самой Германии и одновременно исполнить ожидания в мире, связанные с участием бундесвера в миссии ISAF. С октября 2003 года немецкие солдаты базировались в провинции Кундуз. В 2006 году Германия взяла на себя главную ответственность за стабильность на севере Афганистана.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Конкретная помощь населению

    Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Подготовка сотрудников афганских сил безопасности

    Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Черный день

    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Неосторожные высказывания федерального президента

    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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Что рассказывает семья афганцев, сбежавшая от талибов в Таджикистан (09.09.2021)

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Комментарий: Афганистан - вся власть талибам?

Талибы представили в Кабуле свое временное правительство. В списке - только сами исламисты. Превращение Афганистана в тоталитарный эмират ухудшит ситуацию в стране, считает Сандра Петерсман.  

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Afghan women walk at a mosque in Herat, Afghanistan September 10, 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов 14.09.2021

Несмотря на приход к власти талибов, многие жители Афганистана пытаются вернуться к привычному для себя укладу. Но жизнь в стране кардинально изменилась - особенно для женщин.

U.N. High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet speaks during a special session of the Human Rights Council on the situation in Afghanistan, at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, August 24, 2021. REUTERS/Denis Balibouse

ООН обвинила "Талибан" в убийствах и похищениях людей 13.09.2021

Есть достоверные сведения о расправах талибов над бывшими афганскими силовиками. Боевики устраивают облавы в поиске противников и вытесняют женщин из общественной жизни, заявила комиссар ООН по правам человека Бачелет.

22.08.2021, Afghanistan, Kabul: Taliban-Kämpfer stehen an einem Kontrollpunkt im Viertel Wazir Akbar Khan in afghanischen Hauptstadt Kabul und sprechen mit einem Rollerfahrer. In Kabul sind im Gedränge rund um den Flughafen nach Angaben der britischen Regierung sieben Menschen ums Leben gekommen. Foto: Rahmat Gul/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ЕС раскритиковал созданное талибами правительство Афганистана 08.09.2021

Состав переходного правительства в Кабуле не отражает этнического и религиозного многообразия Афганистана, указали в Брюсселе. Зампред Еврокомиссии Шефчович призвал талибов уважать права женщин.

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