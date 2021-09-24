Новая роль Ангелы Меркель

Ангела Меркель следила за первым заседанием бундестага нового созыва с трибуны для почетных гостей. До избрания преемника она лишь исполняет обязанности канцлера ФРГ. Сергей Елкин заглянул за кулисы.
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