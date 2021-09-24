Новая роль Ангелы Меркель

Олаф Шольц - наследник Меркель или Шрёдера в отношении России?

Приведя свою партию к победе на выборах в бундестаг, социал-демократ Олаф Шольц может стать новым канцлером ФРГ. Что его связывает с Россией, какой будет его политика и отменит ли он санкции?