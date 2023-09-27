Новая военная помощь Украине и другие итоги 581-го дня войны

На 581-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 27 сентября, украинская армия продолжает контрнаступление, постепенно освобождая оккупированные территории. ВС РФ наносят удары по населенным пунктам Украины. Заявления представителей воюющих сторон не всегда возможно проверить по независимым источникам.

Литва передала Украине радиолокационное оборудование

Военно-морские силы Литвы передали украинским коллегам комплекты радиолокационного оборудования, сообщило министерство обороны балтийской республики. "Для Украины, разрушаемой войной России, это радиолокационное оборудование будет иметь большое значение, как для защиты ее территориальных вод, так и для обеспечения безопасности ее граждан", - приводятся в сообщении слова министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Радарные установки предназначены для обеспечения морского наблюдения и более качественной оценки обстановки на море, говорится в сообщении Минобороны. Это оборудование было отправлено исходя из потребностей и запроса Военно-морских сил Украины. Объем и стоимость переданного оборудования не уточняется. Литовское ведомство добавило, что Вильнюс сформировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 200 млн евро на 2024-2026 годы.

Болгария намерена передать Украине неисправные ракеты

Парламент Болгарии одобрил поставки новой военной помощи Украине, в том числе неисправных ракет для зенитных комплексов С-300 и списанных боеприпасов для автоматов. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что болгарская сторона не имеет возможности отремонтировать и восстановить неисправные зенитные управляемые ракеты. По информации парламентской комиссии по обороне, Киев выразил готовность "принять на вооружение такие неисправные боеприпасы".

Между тем в российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству заявили, что решение Софии нарушает международное право в области военно-технического сотрудничества. Россия призвала Болгарию пересмотреть свою позицию.

Россия ввела санкции в отношении 23 граждан Великобритании

Россия расширила список персональных санкций в отношении подданных Великобритании, включив в перечень еще 23 человека. В частности, въезд в Россию закрыт начальнику штаба обороны британской армии Энтони Радакину, курирующему подготовку военнослужащих ВСУ на британской территории, сообщило министерство иностранных дел РФ.

Кроме того, под санкциями Москвы оказались глава Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри, глава совета директоров BAE Systems Крессида Хогг (компания производит боевые машины пехоты Bradley, танки Challenger 2 и другую военную технику, использующуюся в войне в Украине), а также политологи, занимающиеся сбором и анализом информации для борьбы с Россией.

В Дагестане запретили использовать беспилотники

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов на территории республики. Мера не распространяется на государственные структуры и организации, выполняющие государственный оборонный заказ. Запрет действует до снятия уровня базовой готовности, введенного президентом России Владимиром Путиным в октябре 2022 года.

The Guardian: В атакующих Украину БПЛА есть западные детали

В иранских беспилотниках, используемых Россией для атак по территории Украины, обнаружены детали из стран Европы и Северной Америки, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на секретный документ, который Киев в августе передал странам "Группы семи". Так, в дроне-камикадзе Shahed-136 найден топливный насос, выпускаемый в Польше немецким филиалом британской компании TI Fluid Systems, а также микрочипы швейцарской STMicroelectronics, говорится в документе. Кроме того, производителями ряда комплектующих являются компании со штаб-квартирами в Канаде, Нидерландах, США и Японии, указывается далее.

Иран перенес часть производства дронов на завод в Сирии, выпуск БПЛА ведется и в Татарстане, отмечает The Guardian. Авторы документа предлагают западным союзникам ряд мер, в том числе "ракетные удары по заводам-производителям этих БПЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной сборочной площадке в Российской Федерации", утверждает издание.

Генсек НАТО приветствовал передачу Украине танков M1 Abrams

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал передачу Украине первых боевых танков M1 Abrams производства США. Существенный вклад союзников по Североатлантическому альянсу укрепляет способности Украины, отражающей вторжение российских сил, заявил Столтенберг в Брюсселе в рамках встречи с новым премьер-министром Литвы Эвикой Силиней. Генсек НАТО прокомментировал ход контрнаступления ВСУ, указав, что на нескольких направлениях украинские военнослужащие добились прогресса и преодолели российские линии обороны.

Лондон считает маловероятным новое наступление РФ в ближайшие недели

Новое масштабное наступление войск РФ в ближайшие недели маловероятно, считает военная разведка Великобритании. С середины сентября Россия с большой долей вероятности впервые задействовала на фронте подразделения своей новой, 25-й общевойсковой армии, говорится в ежедневном отчете британского Минобороны. Отряды двух маневренных компонентов 25-й армии - 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады - участвуют в боях в секторе к западу от Северодонецка и Кременной, вдоль административной границы между Донецкой и Луганской областями, указывает Лондон.

В то же время наемники частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" вернулись на поле боя под Бахмутом в Донецкой области, сообщил телеканалу CNN украинский военный, участвующий в контрнаступлении ВСУ. "Да, "Вагнер" тоже здесь. Они вернулись. Они быстро сменили командиров и вернулись сюда", - сказал оператор дронов с позывным "Грув".

Он предположил, что появление "Группы Вагнера" в этом районе может быть связано с нехваткой личного состава российской армии. Накануне о возвращении первых подразделений ЧВК "Вагнер" под Бахмут для контрнаступления написал российский провоенный Telegram-канал "Рыбарь".

Министр обороны ФРГ пообещал странам Балтии защиту от российской угрозы

Союзники Германии по НАТО в балтийском регионе могут быть уверены в том, что она при необходимости окажет им военную поддержку, заявил на конференции по вопросам безопасности в Таллинне министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). "Германия берет на себя ответственность. И Германия берет на себя роль лидера", - подчеркнул он.

Военнослужащие бундесвера в Литве (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/B.von Jutrczenka

Глава Минобороны ФРГ подтвердил, что Берлин намерен на постоянной основе разместить в Литве бригаду бундесвера численностью в 4000 человек, как только будет готова необходимая инфраструктура. Кроме того, Писториус снова заверил Украину в долгосрочной поддержке на фоне российской агрессии.

Криптобиржа Binance объявила об уходе из России

Криптовалютная биржа Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. В рамках сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе, говорится в пресс-релизе биржи. Все активы российских пользователей находятся "в безопасности и надежно защищены", заверили представители Binance. Процесс перехода существующих пользователей на другую платформу займет до одного года. Сумма сделки не разглашается.

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