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NOS: Российские хакеры атакуют европейские спутники

Ольга Лебедева
15 ноября 2024 г.

Российские хакеры несколько раз перекрывали эфир спутникового телевидения пропагандистским контентом, а также делали непригодным сигнал спутников, используемых в том числе для правительственной коммуникации.

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Спутниковая тарелка и карта мира
В Нидерландах заявили о хакерских атаках РФ на европейские спутникиФото: twobee - Fotolia

В последние несколько месяцев Россия совершила хакерские атаки не менее чем на шесть европейских спутников, в том числе на четыре - французской компании Eutelsat и на один - люксембургской SES. Российские хакеры взламывают европейские спутники, блокируют их сигналы или перекрывают их пропагандистскими видео, сообщил в пятницу, 15 ноября, нидерландский телеканал NOSсо ссылкой на имеющееся в его распоряжении расследование пострадавших компаний.

Атаки начались в марте

Последнее нарушение произошло в начале ноября, а первый сбой был зафиксирован прошедшей весной, когда эфир детского телеканала BabyTV в Нидерландах и других европейских странах был неожиданно перекрыт кадрами российской пропаганды, в частности патриотических концертов, сообщает телеканал. Аналогичными материалами в тот же день была перекрыта трансляция украинского телеканала FreedomTV.

И украинский телеканал, и датский телекоммуникационный концерн KPN, в который входит BabyTV, используют спутник французской компании Eutelsat, поясняют нидерландские журналисты. По их данным, связанные с РФ хакеры перехватили сигнал спутника и заменили его на более мощный, совершив так называемую "атаку перехвата сигнала". Аналогичные атаки были совершены в конце марта и в середине апреля, российские пропагандистские ролики вновь оказались в эфире BabyTV.

Сбои в работе нидерландского телеканала были побочным ущербом, а объектом атаки являлось украинское телевидение, указывает телеканал, ссылаясь на оценку официальных лиц Нидерландов, Франции, Швеции и Украины.

Через спутники идет правительственная коммуникация

Позже Россия продолжила диверсии против европейских спутников, не перекрывая их сигнал, а делая его непригодным для использования, указали журналисты. При этом пострадавшие спутники передают не только телевизионный сигнал, с их использованием осуществляется правительственная и, возможно, даже военная коммуникация, отмечается далее.

Эти атаки показывают, что европейцы недостаточно осведомлены о таких уязвимостях, заявил NOS эксперт по военным действиям в космосе, сотрудник Гаагского центра стратегических исследований Патрик Болдер. По его мнению, действия против европейских спутников следует рассматривать как эскалацию гибридной войны между Россией и Западом. "На самом деле мы уже в состоянии войны с Россией, но многие этого не понимают. Пока они не будут остановлены, россияне будут идти все дальше", - подчеркнул Болдер.

Нидерланды и еще несколько государств, включая Украину, подали жалобу на действия РФ в Международный союз электросвязи (МСЭ) - организацию ООН, отвечающую за регулирование спутниковых коммуникаций. Однако у ООН нет возможности остановить атаки РФ, заявила бывший сотрудник МСЭ Лилиан Жанти. В России в ответ на жалобы в МСЭ заявили, что РФ не причастна к атакам, не предоставив при этом никаких доказательств.

Минувшим летом также сообщалось об аналогичных обвинениях в Швеции. В июле Международный союз электросвязи призвал Россию прекратить глушить европейские спутники.

 

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