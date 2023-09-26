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Осло выделит гумпомощь Украине и иные итоги 580-го дня войны

Виталий Кропман
26 сентября 2023 г.

Норвегия выделит 1 млрд крон на гумпомощь Украине. Взрывы в Одессе и Кривом Роге. Украина перенесла часть производства ракет за границу. В Сибири потратят более 10 млн на траурные венки.

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Ратуша Осло с подсветкой в цветах украинского флага
Ратуша в столице Норвегии Осло с подсветкой в цветах украинского флага в знак солидароности с УкраинойФото: Javad Parsa/REUTERS

На 580-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину во вторник, 26 сентября, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию и проводят контрнаступательные операции. Проверить заявления воюющих сторон по независимым источникам не всегда возможно.

Норвегия выделит 1 млрд крон на гумпомощь Украине

Норвегия предоставит 1 млрд крон (92 млн долларов) в качестве гуманитарной помощи Украине. Эти средства должны обеспечить получение "наиболее уязвимыми слоями населения, детьми, беженцами и перемещенными лицами" жизненно необходимой помощи, такой как жилье, питание, водоснабжение, образование, медицинское обслуживание и психологическую поддержку, отмечается в заявлении норвежского правительства. 

Помощь будет распределяться через существующие программы для Украины, созданные ООН и Красным Крестом. "Жестокая война России причиняет огромные страдания гражданскому населению Украины", - сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, добавив, что украинцам "нужна наша помощь, чтобы пережить еще одну зиму войны". 

Удары по Одессе и Кривому Рогу

В ночь на 26 сентября российские войска нанесли новые удары дронами по припортовой инфраструктуре Одесской области. Атака длилась около двух часов. Несмотря на результативные действия сил противовоздушной обороны, сбивших большинство беспилотников, в Измаильском районе несколько дронов попали в цель. В результате были ранены два человека. "Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали. Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись", - написал в Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.


Утром взрыв прозвучал в Кривом Роге. "По Кривому Рогу оккупанты нанесли ракетный удар. Целились в одно из предприятий, пострадавших и разрушений нет", - написал в своем Telegram-канале председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Вагнеровцы" возвращаются под Бахмут

Первые подразделения ЧВК "Вагнер" начали возвращаться под Бахмут для контрнаступления на ранее утраченные позиции. Об этом сообщил российский провоенный Telegram-канал "Рыбарь". По его данным, речь идет о наемниках, которые откололись от основных сил ЧВК после мятежа Евгения Пригожина. Основу, как сообщается, составляют бойцы созданных министерством обороны России ЧВК "Редут" и "Добровольческого корпуса", куда включили подразделения ЧВК "Вагнер". 

Ранее в тот же день наемники опровергла сообщения о прекращении работы организации. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера". "ЧВК Вагнер не прекращало и продолжает свою работу по африканским и белорусскому направлениям. Ни о каком закрытии компании речи не идет", - отмечается в заявлении.

Украина перенесла часть производства ракет за границу

Украина перенесла часть производства своих дальнобойных ракет за пределы страны. Это произошло после того, как российские военные поразили одно из мест сборки таких ракет, сообщил в интервью испанской газете ABC секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Он не уточнил, какой именно объект поразили россияне и когда это произошло. "Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она статусе. Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет. Сейчас мы вывели определенную часть производства за пределы нашей страны", - сказал Данилов.

Минобороны России показало живого командующего ЧФ РФ

Минобороны России распространило видео с заседания коллегии российского военного ведомства, на котором показан командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов, принявший участие в работе по видеосвязи. Высокопоставленный офицер попал в кадр на третьей минуте вступительного слова министра обороны РФ Сергей Шойгу. 

Накануне Силы специальных операций Украины (ССО) заявили о гибели Соколова. По информации ССО адмирал был среди 34 российских офицеров, погибших при ударе по зданию штаба Черноморского флота в оккупированном Севастополе. Еще 105 российских военнослужащих получили ранения. Никаких доказательств своих слов пресс-центр ССО не привел.

В Сибири потратят более 10 млн на траурные венки

Сибирские регионы закупят траурные венки на сумму более 10 млн рублей, пишет издание "Сибирь.Реалии". В частности, "Дом офицеров" в Красноярске заключил контракт на покупку 580 искусственных венков и траурных лент общей стоимостью 7,8 млн рублей. В Алтайском крае управление делами губернатора оформило два контракта на покупку траурных венков на общую сумму 1,9 млн рублей.

В рамках этих контрактов поставят 250 искусственных венков, траурные ленты будут готовить отдельно. Правительство Хакасии объявило конкурс на поставку траурных венков общей стоимостью 1,2 млн рублей. На Ямале руководство центра патриотического воспитания "Авангард" потратит 1,4 млн рублей на покупку "патриотических" атрибутов, в том числе искусственных цветов, российских флагов и георгиевских лент.

Ранее, издание "Верстка" сообщало, что министерство труда и социального развития России разместило на портале госзакупок тендер на изготовление более 750 тыс. удостоверений ветеранов боевых действий в Украине и 230 тыс. удостоверений для членов семей погибших ветеранов. 

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