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Украина перенесла часть производства ракет за границу

Сергей Ромашенко
26 сентября 2023 г.

Часть украинских дальнобойных ракет теперь изготавливают за границей, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, перенос вызван тем, что Россия поразила одно из мест сборки таких ракет.

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Псковский аэропорт 31 августа, спутниковый снимок
Псковский аэропорт (на спутниковом снимке от 31 августа), по всей видимости, был поражен ракетой украинского производстваФото: Planet Labs PBC/AP/picture alliance

Украина перенесла часть производства своих дальнобойных ракет за пределы страны. Это произошло после того, как российские военные поразили одно из мест сборки таких ракет, сообщил в интервью испанской газете ABC, обнародованном во вторник, 26 сентября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он не уточнил, какой именно объект поразили россияне и когда это произошло. "Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она статусе. Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет. Сейчас мы вывели определенную часть производства за пределы нашей страны", - сказал Данилов.

Украинские дальнобойные ракеты

Впервые об успешном применении украинского дальнобойного оружия стало известно в конце августа, когда был атакован военно-гражданский аэропорт Пскова. Тогда президент Украины Владимир Зеленский объявил, что украинским оружием была поражена цель на расстоянии 700 км. По всей видимости, этой целью и был псковский аэропорт.

В тот же день Данилов опубликовал в соцсети Facebook видео запуска неизвестной ракеты. "Ракетная программа президента Украины в действии. Тесты прошли успешно, применение эффективно. "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт..." P.S. Тихая и поющая украинская ночь", - подписал секретарь СНБО видеоролик. Эту же видеозапись опубликовало и конструкторское бюро "Луч" - ведущий разработчик ракетного оборудования в Украине.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов тогда заявлял, что аэропорт Пскова атаковали беспилотники, запущенные с территории России.

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