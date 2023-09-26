Минобороны России показало видео с командующим ЧФ РФ

Минобороны России во вторник, 26 сентября, распространило видео с заседания коллегии российского военного ведомства, на котором показан командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов, принявший участие в работе по видеосвязи. Высокопоставленный офицер попал в кадр на третьей минуте вступительного слова министра обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее Силы специальных операций (ССО) Украины заявили о ликвидации Соколова.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной гибели адмирала, переадресовав соответствующий вопрос в Минобороны. "Никакой информации не было от министерства обороны - это исключительно их прерогатива, и здесь нам нечего сказать", - заявил он агентству "Интерфакс".

Заявления Сил специальных операций Украины

25 сентября пресс-центр ССО Украины сообщил, что адмирал Виктор Соколов был среди 34 российских офицеров, погибших при ударе по зданию штаба Черноморского флота в оккупированном Севастополе. Еще 105 российских военнослужащих получили ранения. Никаких доказательств своих слов пресс-центр ССО не привел.

Во вторник, 26 сентября, после того как было обнародовано видео с Соколовым, командование ССО опубликовало в Facebook разъяснение . В нем, в частности, говорится, что в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ было уничтожено 34 офицера.

"Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших - командующий ЧФ РФ. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел. Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым, наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции", - говорится в сообщении ССО Украины.

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