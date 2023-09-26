  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Минобороны России показало видео с командующим ЧФ РФ

Виталий Кропман
26 сентября 2023 г.

Адмирал Виктор Соколов, о гибели которого накануне сообщили Силы специальных операций Украины, показан на видеотрансляции дистанционного заседания коллегии Минобороны РФ.

https://p.dw.com/p/4WpP9
Адмирал Виктор Соколов, командующий Черноморским флотом РФ
Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор СоколовФото: Sergei Malgavko/TASS/picture alliance

Минобороны России во вторник, 26 сентября, распространило видео с заседания коллегии российского военного ведомства, на котором показан командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов, принявший участие в работе по видеосвязи. Высокопоставленный офицер попал в кадр на третьей минуте вступительного слова министра обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее Силы специальных операций (ССО) Украины заявили о ликвидации Соколова.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной гибели адмирала, переадресовав соответствующий вопрос в Минобороны. "Никакой информации не было от министерства обороны - это исключительно их прерогатива, и здесь нам нечего сказать", - заявил он агентству "Интерфакс".

Заявления Сил специальных операций Украины

25 сентября пресс-центр ССО Украины сообщил, что адмирал Виктор Соколов был среди 34 российских офицеров, погибших при ударе по зданию штаба Черноморского флота в оккупированном Севастополе. Еще 105 российских военнослужащих получили ранения. Никаких доказательств своих слов пресс-центр ССО не привел.

Во вторник, 26 сентября, после того как было обнародовано видео с Соколовым, командование ССО опубликовало в Facebook разъяснение. В нем, в частности, говорится, что в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ было уничтожено 34 офицера.

"Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших - командующий ЧФ РФ. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел. Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым, наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции", - говорится в сообщении ССО Украины.

Смотрите также:

ВСУ о гибели командующего ЧФ России

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ракеты ATACMS дадут ВСУ решающее преимущество? Поставки немецких "Таурусов" не за горами? DW Новости

Ракеты ATACMS дадут ВСУ решающее преимущество? Поставки немецких "Таурусов" не за горами? DW Новости

По данным СМИ, решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS администрация Джо Байдена приняла еще до визита президента Владимира Зеленского в США. Насколько решающим станет перевес украинских сил, когда они получат такие ракеты? И в чем особенности немецких ракет Taurus, вопрос о поставках которых пока не решен?
23 сентября 2023 г.23:41 мин.
external

Ракетный удар по штабу флота в Севастополе. Бронетехника ВСУ прорвала "линию Суровикина". DW Новости (22.09.2023)

Ракетный удар по штабу флота в Севастополе. Бронетехника ВСУ прорвала "линию Суровикина". DW Новости (22.09.2023)

Украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, над городом виден черный дым. В здании, вероятно, разрушена крыша и верхний удар. Ранее появились сообщения, что бронетехника ВСУ сумела пробить российскую оборону в районе Работино, что в Запорожской области, и вступить в бой к западу от Вербового за основной линией фронта.
22 сентября 2023 г.35:24 мин.

Видео с участием адмирала Соколова

t.me
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Кладбище наемников ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае (фото из архива)
Трансляция

Сибирские регионы потратят 10 млн рублей на траурные венки

Конфликты26 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Сцена из спектакля

Марина Давыдова и Чулпан Хаматова в Берлине

Марина Давыдова и Чулпан Хаматова в Берлине

Культура26 сентября 2023 г.
Карикатура - богиня правосудия отбросила меч и весы и боксирует в боксерских перчатках с повязкой на глазах.

Сын Кадырова избивает заключенного. Что делает Фемида?

Сын Кадырова избивает заключенного. Что делает Фемида?

Политика26 сентября 2023 г.
Во время XI Международного Конгресса исследователей Беларуси в Гданьске

Как кризис 2020 года в Беларуси повлиял на отношения РБ и РФ

Как кризис 2020 года в Беларуси повлиял на отношения РБ и РФ

Политика25 сентября 2023 г.
Немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM

"Европейский небесный щит": главное о новой системе ПВО НАТО

"Европейский небесный щит": главное о новой системе ПВО НАТО

Политика25 сентября 2023 г.
Карикатура - медведь держит бочку нефти над головой, пробивая изнутри крышу дома, на котором написано "Нефть из России", и спрашивает: "Потолок? Какой потолок?".

Экспорт нефти: как Россия пробивает ценовой потолок

Экспорт нефти: как Россия пробивает ценовой потолок

Политика25 сентября 2023 г.
У одного из демонстрантов отняли транспарант с буквой Z

Буква Z в Германии: стереть нельзя оставить

Буква Z в Германии: стереть нельзя оставить

Культура25 сентября 2023 г.
На главную страницу