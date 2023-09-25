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Украина заявила о гибели командующего Черноморским флотом РФ

Виталий Кропман
25 сентября 2023 г.

Если информация о гибели адмирала Соколова соответствует истине, то, как указывает военный журналист Сергей Ауслендер, "это будет самый высокопоставленный российский офицер, погибший в украинской войне".

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Здание штаба Черноморского флота в Севастополе, 22 сентября 2023 года
Здание штаба Черноморского флота после попадания украинской ракеты, 22 сентября 2023 годаФото: Sergei Malgavko/Tass/picture alliance

Силы специальных операций (ССО) Украины заявили о потерях, понесенных Россией в результате ударов по судостроительному заводу и штабу Черноморского флота в аннексированном Севастополе. Как утверждает пресс-центр ССО в понедельник, 25 сентября, безвозвратные потери при поражении большого десантного корабля (БДК) "Минск" 13 сентября погибли 62 российских военнослужащих.

При попадании ракеты в здание штаба Черноморского флота 22 сентября погибло 34 офицера, среди них командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. "Еще 105 окупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению", - утверждается в сообщении пресс-службы ССО. Если информация о гибели адмирала Соколова соответствует истине, то, как указывает военный журналист Сергей Ауслендер, "это будет самый высокопоставленный российский офицер (на данный момент), погибший в украинской войне". Более того, пишет он, "это будет первый случай гибели командующего флотом со времен русско-японской войны (адмирал Макаров) и первый случай гибели командующего ЧФ с середины XIX века (адмирал Нахимов)".

В Минобороны РФ подтвердили оба удара. Однако, как заявили в Москве, в результате атаки на штаб Черноморского флота погиб лишь один военнослужащий. Позднее в российском военном ведомстве и вовсе сообщили, что военный в Севастополе пропал без вести. О потерях в результате повреждения БДК "Минск" и подлодки "Ростов-на-Дону" ранее не сообщалось.

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