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Нобель по медицине присужден Виктору Эмбросу и Гэри Равкуну

Роман Сулима
7 октября 2024 г.

Исследователи из Соединенных Штатов удостоены Нобелевской премии по медицине 2024 года за "открытие микроРНК и исследование их роли в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов".

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Медаль с изображением учредителя премии Альфреда Нобеля в Нобелевском музее
Медаль с изображением Альфреда НобеляФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2024 год были удостоены американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкун за "открытие микроРНК и исследование их роли в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов". Об этом сообщил в понедельник, 7 октября, в столице Швеции Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, который присуждает эту награду.

В настоящее время размер премии составляет 11 млн шведских крон (порядка 900 тысяч евро). Нобелевскую премию по медицине присуждали в общей сложности уже 114 раз, до 2023 года включительно ее лауреатами становились 227 человек.

Лауреаты Нобелевской премии по медицине прошлых лет

В 2023 году Нобелевской премии в области физиологии и медицины были удостоены Дрю Вайсман и Каталин Карико из Университета Пенсильвании (США), чья работа легла в основу разработки мРНК-вакцин против коронавируса. В 2022 году Нобелевскую премию по медицине получил шведский биолог Сванте Паабо. Он стал лауреатом за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека.

В 2021 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили американские исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Им вручили награду за открытие рецепторов, позволяющих человеческому телу ощущать температуру и прикосновения. В 2020 году лауреатами премии стали американские вирусологи Харви Олтер, Чарльз Райс и британец Майкл Хаутон, внесшие существенный вклад в открытие вируса гепатита C.

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