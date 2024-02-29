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Амстердам оценил свой ущерб от крушения MH17 в 166 млн евро

Александра Иванова
29 февраля 2024 г.

Нидерланды намерены добиваться выплат от России, которая несет ответственность за гибель 298 человек, находившихся на борту пассажирского самолета, сбитого на востоке Украины.

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На месте крушения рейса MH17 в Украине, 2014 год
На месте крушения рейса MH17 в Украине, 2014 годФото: Dmitry Lovetsky/AP/dpa/picture alliance

В связи с крушением в Донецкой области в 2014 году "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, Нидерланды понесли расходы в объеме 166 млн евро. Такие данные содержатся в подготовленном по запросу правительства докладе Счетной палаты Нидерландов. Документ был представлен в Гааге в четверг, 29 февраля.

Эти расходы могут быть возложены на Россию в результате иска Нидерландов к этой стране, следует из сообщения премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в соцсети X.

"Правительство очень благодарно за этот отчет, потому что, хотя очевидно, что невозможно облегчить страдания жертв и родственников, мы можем сделать шаг к справедливости. Например, этот доклад может привести к обоснованному требованию компенсации в судебном процессе Нидерландов против России", - говорится в его посте.

Нидерланды инициировали в Международной организации гражданской авиации ООН разбирательство о государственной ответственности России за крушение MH17. Счетной палате Нидерландов было поручено собрать данные о расходах страны в связи с этой катастрофой, чтобы дополнить ими этот иск.

Расходы Нидерландов в связи с крушением рейса MH17

Из отчета следует, что самой крупной статьей расходов было расследование причин катастрофы: на это ушло 53 млн евро. Еще 34,1 млн евро было потрачено на организацию уголовного преследования подозреваемых и судебного процесса.

Как пишет российское агентство ТАСС, в докладе были учтены только расходы, понесенные до конца 2022 года. "Поэтому в нее, например, не вошли 16,5 млн евро, которые были выделены в августе 2023 года властями в качестве задатка для компенсации ущерба родственникам погибших в соответствии с решением суда. В дальнейшем сумма будет пересматриваться каждый год с учетом новых затрат, например, на оказание психологической помощи родным и близким жертв трагедии, проведение памятных мероприятий и оплату услуг специалистов в контексте рассматриваемых дел в Международной организации гражданской авиации в Монреале и Европейском суде по правам человека в Страсбурге", - говорится в сообщении.

Расследование по делу о крушении рейса MH17 над Украиной

Самолет компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины в районе военных действий между вооруженными силами страны и сепаратистами. В результате погибли 298 человек.

После трагедии пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - создали совместную Международную следственную группу (JIT). Ее эксперты пришли к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом сбила ракета серии 9М38, выпущенная зенитно-ракетным комплексом "Бук", а ЗРК находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ, базировавшейся под Курском, и вскоре после трагедии был транспортирован обратно через границу на территорию РФ.

Решение суда в Гааге по делу MH17

В ноябре 2022 года окружной суд Гааги признал бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), генерал-майора Сергея Дубинского и Леонида Харченко виновными в катастрофе. Все трое были заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.

Согласно выводам следствия, которые рассматривал суд, подсудимые способствовали прибытию орудия преступления - зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" - из России и координировали действия его расчета, тем самым сыграв "ключевую роль в убийстве 298 человек". Суд также признал доказанным, что самолет рейса МН17 был сбит российской ракетой ЗРК "Бук", выпущенной с поля близ поселка Первомайский.

Гиркина, Дубинского и Харченко обязали выплатить родственникам жертв в общей сложности 16 млн евро. Предполагалось, что, если они не сделают этого в течение восьми месяцев после вступления приговора в силу, компенсации заплатит государство Нидерланды, которое будет позже добиваться денег от осужденных.

Россия отвергла приговор Гаагского суда по делу MH17, назвав его политически мотивированным.

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