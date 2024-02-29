Амстердам оценил свой ущерб от крушения MH17 в 166 млн евро

Нидерланды намерены добиваться выплат от России, которая несет ответственность за гибель 298 человек, находившихся на борту пассажирского самолета, сбитого на востоке Украины.

В связи с крушением в Донецкой области в 2014 году "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, Нидерланды понесли расходы в объеме 166 млн евро. Такие данные содержатся в подготовленном по запросу правительства докладе Счетной палаты Нидерландов. Документ был представлен в Гааге в четверг, 29 февраля.

Эти расходы могут быть возложены на Россию в результате иска Нидерландов к этой стране, следует из сообщения премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в соцсети X.

"Правительство очень благодарно за этот отчет, потому что, хотя очевидно, что невозможно облегчить страдания жертв и родственников, мы можем сделать шаг к справедливости. Например, этот доклад может привести к обоснованному требованию компенсации в судебном процессе Нидерландов против России", - говорится в его посте.

Нидерланды инициировали в Международной организации гражданской авиации ООН разбирательство о государственной ответственности России за крушение MH17. Счетной палате Нидерландов было поручено собрать данные о расходах страны в связи с этой катастрофой, чтобы дополнить ими этот иск.

Расходы Нидерландов в связи с крушением рейса MH17

Из отчета следует, что самой крупной статьей расходов было расследование причин катастрофы: на это ушло 53 млн евро. Еще 34,1 млн евро было потрачено на организацию уголовного преследования подозреваемых и судебного процесса.

Как пишет российское агентство ТАСС, в докладе были учтены только расходы, понесенные до конца 2022 года. "Поэтому в нее, например, не вошли 16,5 млн евро, которые были выделены в августе 2023 года властями в качестве задатка для компенсации ущерба родственникам погибших в соответствии с решением суда. В дальнейшем сумма будет пересматриваться каждый год с учетом новых затрат, например, на оказание психологической помощи родным и близким жертв трагедии, проведение памятных мероприятий и оплату услуг специалистов в контексте рассматриваемых дел в Международной организации гражданской авиации в Монреале и Европейском суде по правам человека в Страсбурге", - говорится в сообщении .

Расследование по делу о крушении рейса MH17 над Украиной

Самолет компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины в районе военных действий между вооруженными силами страны и сепаратистами. В результате погибли 298 человек.

После трагедии пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - создали совместную Международную следственную группу (JIT). Ее эксперты пришли к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом сбила ракета серии 9М38, выпущенная зенитно-ракетным комплексом "Бук", а ЗРК находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ, базировавшейся под Курском, и вскоре после трагедии был транспортирован обратно через границу на территорию РФ.

Решение суда в Гааге по делу MH17

В ноябре 2022 года окружной суд Гааги признал бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), генерал-майора Сергея Дубинского и Леонида Харченко виновными в катастрофе. Все трое были заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.

Согласно выводам следствия, которые рассматривал суд, подсудимые способствовали прибытию орудия преступления - зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" - из России и координировали действия его расчета, тем самым сыграв "ключевую роль в убийстве 298 человек". Суд также признал доказанным, что самолет рейса МН17 был сбит российской ракетой ЗРК "Бук", выпущенной с поля близ поселка Первомайский.

Гиркина, Дубинского и Харченко обязали выплатить родственникам жертв в общей сложности 16 млн евро. Предполагалось, что, если они не сделают этого в течение восьми месяцев после вступления приговора в силу, компенсации заплатит государство Нидерланды, которое будет позже добиваться денег от осужденных.

Россия отвергла приговор Гаагского суда по делу MH17, назвав его политически мотивированным.

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