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Катастрофа MH17: 298 стульев - перед посольством РФ в Гааге

Екатерина Венкина
58 мин. назад

Родственники жертв установили 298 пустых белых стульев перед российским диппредставительством в память о погибших при крушении лайнера "Малазийских авиалиний" над Донбассом.

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Стулья перед посольством РФ в Гааге
Стулья перед посольством РФ в Гааге (фото из архива, март 2020 года)Фото: Robin von Lonkhuijsen/ANP/picture alliance

Перед посольством РФ в нидерландской Гааге установили 298 пустых белых стульев в память о погибших при крушении лайнера "Малазийских авиалиний" над Донбассом в июле 2014 года. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщило издание NOS Nieuws. Рабочая группа по установлению истины о катастрофе рейса MH17, созданная семьями и родственниками жертв, с 2018 года каждый год организует подобную акцию.

Протест направлен против отношения властей РФ к произошедшему 17 июля 2014 года. Объединение протестует против отказа Кремля признать причастность к крушению - "даже после восьми лет расследования и взвешенного уголовного процесса, длившегося почти три года", говорится в заявлении.

Приговор троим обвиняемым

По данным судебного приговора, вынесенного по этому делу 17 ноября 2022 года, гражданский лайнер был сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", прибывшего из Курска на территорию самопровозглашенной "ДНР" в ночь на 17 июля 2014 года. Все 298 находившихся на борту самолета человек погибли. Суд согласился с выводами следствия о том, что ЗРК, из которого был совершен выстрел по лайнеру, на следующее утро покинул территорию Украины, вернувшись в Россию. Ответственность за катастрофу никто на себя не взял.

Суд согласился с выводами следствия, что ЗРК "Бук", сбивший "Боинг", принадлежал 53-й бригаде ПВО из Курска.

Суд проходил с марта 2020 года и завершился приговором в отношении троих из четверых обвиняемых: граждане России - Игорь Гиркин (Стрелков), министр обороны самопровозглашенной "ДНР", отставной офицер ФСБ Сергей Дубинский, а также гражданин Украины, подполковник запаса ВДВ армии России Леонид Харченко - были заочно признаны виновными и приговорены судом Гааги к пожизненному заключению. В отличие от них - с гражданина России Олега Пулатова обвинения были сняты, так как установить его причастность суду не удалось. Он был единственным, кто участвовал в судебном процессе, дав показания по видеосвязи и представив свои интересы через адвокатов.

Зампрокурора Нидерландов - DW: Путин - подозреваемый по делу MH17

Заместительница главного прокурора Нидерландов и член Объединенной следственной группы Дигна ван Буцелер в интервью DW в феврале сказала, что Владимира Путина могут привлечь к суду по делу о крушении лайнера MH17, когда он перестанет быть президентом РФ. Расследование не закрыто, а только приостановлено, добавила ван Буцелер.

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