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Нидерланды и Канада подали иск против Сирии в суд ООН

Евгений Жуков
18 мин. назад

Заявляя о нарушении сирийскими властями Конвенции против пыток, Канада и Нидерланды обратились к суду ООН с иском против Дамаска и с просьбой принять срочные меры для защиты граждан Сирии.

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Сирийские солдаты (фото из архива)
Сирийские солдаты (фото из архива)Фото: Reuters/O. Sanadiki

Нидерланды и Канада подали в Международный суд ООН совместный иск против Сирии, совершившей "бесчисленные нарушения международного права". Согласно сообщению суда в Гааге, распространенному в понедельник, 12 июня, страны-истцы требуют принять против Багдада срочные меры, чтобы положить конец практике пыток, бесчеловечного обращения с заключенными, сексуального насилия и похищений.

В иске указывается, что нарушения сирийскими властями международного права начались по меньшей мере в 2011 году - с жестокого подавления демонстраций и продолжились в ходе последующего затяжного вооруженного конфликта, в ходе которого Дамаск применял, среди прочего, и химическое оружие, что привело к гибели и ранениям большого числа людей.

Заявляя о нарушении Сирией Конвенции против пыток, Канада и Нидерланды обратились к суду ООН с просьбой принять обеспечительные меры против властей в Дамаске для защиты граждан. Их запрос будет рассмотрен в ускоренном порядке, однако дата рассмотрения еще не назначена. Решения Международного суда ООН являются обязательными для исполнения.

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