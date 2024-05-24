Нетаньяху арестовали бы в Германии по ордеру МУС?

Главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху грозит ордер на арест от Международного уголовного суда. Что в этом случае придется делать Германии, которая разрывается между своей госдокриной и международным правом?

Ряд немецких изданий 22 мая вышли с заголовками, которых в любом случае хотело бы избежать немецкое правительство. "Пресс-секретарь Шольца намекает, что Германия арестовала бы Нетаньяху", сообщила, в частности, газета Bild. "Пресс-секретарь канцлера предполагает, что Германия выдаст Нетаньяху", написала Die Welt.

Но действительно ли можно себе представить, что Берлин арестует или даже отправит в Гаагу политического лидера израильского государства, если Международный уголовный суд (МУС) выдаст ордер на арест премьера Нетаньяху? Для председателя немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца (Friedrich Merz) сама мысль об этом неприемлема. "Молчание немецкого правительства вплоть до предположения пресс-секретаря канцлера о том, что Нетаньяху может быть взять под стражу на немецкой земле, действительно становится скандалом", - заявил Мерц в интервью той же Bild.

Запрос о выдаче ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Так что же произошло? В понедельник, 21 мая, главный прокурор МУС, британский адвокат Карим Хан подал запрос о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров радикального исламистского движения ХАМАС, признанного террористическим в ЕС, США, Германии и ряде стран Запада - Яхьи Синвара, Мухаммада Аль-Масри и Исмаила Хании. Все эти лица подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Израиль жестко отреагировал на террористическую атаку, совершенную ХАМАС 7 октября прошлого года, в ходе которой погибли около 1200 израильтян, 240 человек были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа.

В ответ на это нападение израильская армия начала военную операцию в секторе Газа, объявив своей целью уничтожение террористов ХАМАС. В ходе боевых действий в этом палестинском анклаве, по данным Минздрава Газы, контролируемого ХАМАС, погибли уже более 35 тысяч мирных жителей, а в самом регионе сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Карим Хан, в частности, обвиняет Нетаньяху и его министра обороны в использовании голода, с которым столкнулись жители сектора Газа, в качестве оружия войны.

Разрушенные здания в Секторе Газа Фото: dpa/picture alliance

Хан сделал свои заявления, которые теперь предстоит рассмотреть МУС и принять на сей счет решение. Но ставит ли он таким образом на одну чашу весов главу израильского правительства и трех упомянутых лидеров ХАМАС? Именно это особенно взволновало Мерца. "Уже само требование выдать одновременно ордеры на арест премьера Нетаньяху и лидера ХАМАС Синвара - это абсурдная инверсия преступника-жертвы", - возмущается лидер ХДС.

Правительство ФРГ в напряжении

Состоявшаяся в среду, 22 мая, пресс-конференция Штеффена Хебештрайта (Steffen Hebestreit), пресс-секретаря канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), ясно показала, насколько сложно в этой ситуации правительству Германии занять четкую позицию. Заметно напряженный Хебештрайт был вынужден опровергать слухи о том, что Шольц якобы был "потрясен" заявлением главного прокурора МУС.

Штеффен Хебештрайт и Олаф Шольц Фото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

"Я не могу сообщить о каком-либо потрясении или гневе. Мы четко дали понять, что относимся к этому уравниванию (политиков Израиля и лидеров ХАМАС. - Ред.) очень критически. И мы указали на различия, касающиеся правого характера государства Израиль и его независимой судебной системы", - пояснил Хебештрайт.

Был бы ордер МУС на арест Нетаньяху вообще законным?

Значит, и обвинения МУС, заседающего в Гааге, также должны оцениваться по-разному? Потому что, с одной стороны, затронуто правовое государство, а с другой - нет? На самом деле даже юристы-международники сомневаются в том, стоило ли Хану вообще требовать выдачи ордера на арест Нетаньяху.

Как пишет в берлинской газете Tagesspiegel эксперт по международному праву Константин Ганс (Constantin Ganß), согласно установленным правилам МУС, суд может начать активно действовать только в том случае, если государство, о котором идет речь, не хочет или не в состоянии самостоятельно проводить расследование. Например, если речь идет о диктатурах. Но вряд ли это касается демократического Израиля.

Дилемма немецкого правительства заключается в том, что Германия - один из главных сторонников Международного уголовного суда, который с 2002 года расследует такие преступления, как геноцид или военные преступления, и выносит по ним решения. Против отдельных лиц, а не государств. Только в 2023 году Берлин перечислил МУС 20 млн долларов. На сегодня 123 страны поддерживают МУС, который не является подразделением ООН. При этом такие государства, как Израиль и США этого не делают.

Германия и ее особые отношения с Израилем

С другой стороны, поддержка Израиля является для Германии частью ее государственной доктрины, в том числе из-за ее мрачной истории - убийства шести миллионов евреев во времена национал-социализма. Применительно ли это особое отношение лично к премьер-министру Нетаньяху? "В принципе, мы являемся сторонниками Международного уголовного суда - и так оно и останется. Мы соблюдаем право и закон", - отметил в этой связи Хебештрайт.

Главный прокурор МУС Карим Хан Фото: Chepa Beltran/LongVisual via ZUMA Press/picture alliance

При этом он также раскритиковал действия Карима Хана: "Уравнивание заключается в том, что главный прокурор МУС выбрал для себя интервью на CNN, и там в одном ряду упомянул о требовании выдачи ордеров на арест трех лидеров ХАМАС, а также премьер-министра и министра обороны Израиля".

Рон Просор, посол Израиля в Берлине, в свою очередь, подверг резкой критике и Хана, и правительство ФРГ. "Теперь государственная доктрина проходит проверку - без всяких "если" и "но", - указал Просор. И назвал возражения немецкого правительства "мягкими", добавив: "Заявления о том, что Израиль имеет право на самооборону, теряют убедительность, если нам связывают руки, как только мы этим правом воспользуемся".

Реакция других государств на заявление Хана

На самом деле другие страны на вопрос о том, будут ли они арестовывать Нетаньяху по ордеру МУС, выражают свою позицию гораздо четче, чем Германия. Венгрия, например, ответила отрицательно. Мы поддерживаем МУС, но в случае визита в Венгрию главе израильского правительства не стоит ожидать ареста, заверил Гергей Гуйяш, глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

А президент США Джо Байден несколько дней назад вообще назвал прозвучавшее из Гааги требование выдачи ордера возмутительным. Однако Вашингтон никогда не был сторонником МУС. В Германии дела обстоят иначе - и поэтому все гораздо сложнее.