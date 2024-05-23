Немецкой конституции - 75 лет. Самое важное о ее изменениях

Конституция ФРГ, принятая в 1949 году, не раз менялась - и до воссоединения Германии действовала только в ее западной части. Какие изменения были внесены в Основной закон и каковы были самые спорные пункты?

"Достоинство человека неприкосновенно" - гласит статья 1 Основного закона ФРГ. Это первое предложение основной части немецкой конституции было написано на фоне осознания немцами беспрецедентной вины национал-социалистической Германии за Вторую мировую войну 1939-1945 годов и убийства более 6 млн евреев по всей Европе.

1949 год: принятие Основного закона ФРГ

Когда 23 мая 1949 года был принят Основной закон, он действовал лишь на территории созданной в этот же день Федеративной республики Германия (ФРГ). ФРГ возникла из трех оккупационных зон западных держав-победительниц во Второй мировой войне: США, Великобритании и Франции. На востоке Германии находилась советская оккупационная зона, из которой 7 октября 1949 года была создана ГДР, представлявшая собой диктаторский режим под руководством Социалистической единой партии Германии (СЕПГ).

Разработчики конституции - 4 женщины и 61 мужчина - на фоне тогдашнего разделения Германии ( на Восточную и Западную. - Ред.) рассматривали Основной закон ФРГ как временный, полагая, что после присоединения советских зон оккупации к заново создававшемуся германскому государству документ заменит принятая всем немецким народом в результате референдума конституция. Об этом часто вспоминают сегодня по случаю 75-летия со дня принятия Основного закона. "Это не должна была быть конституция на долгое время, а лишь на переходный период, до того момента, пока немецкий народ в своем единстве вновь не мог бы свободно принимать решения", - говорит историк из Потсдама Мартин Сабров (Martin Sabrow).

В числе разработчиков Основного закона ФРГ были 4 женщины Фото: Erna Wagner-Hehmke/Haus der Geschichte/dpa/picture alliance

1990 год: конституция для Германии после воссоединения

Таким историческим моментом могло бы стать воссоединение Германии в 1990 году, чему предшествовала мирная революция на востоке страны, приведшая к падению Берлинской стены и свержению режима ГДР. Но тогда новая конституция Германии не была принята. "Хотя были инициированы дебаты об общегерманской конституции, эта идея не была поддержана большинством, - говорит политолог из Университета Лейпцига Астрид Лоренц (Astrid Lorenz). - Весомым основанием было то, что конституция ФРГ прошла проверку временем и оказалась эффективной, новая была не нужна. Все хотели стабильности". В итоге референдум после падения Берлинской стены проводить не стали, а провозгласили действие Основного закона на всей территории единой Германии, включая бывшую ГДР.

1956 год: бундесвер, НАТО и право на оборону

За десятилетия своего существования Основной закон ФРГ менялся почти 70 раз, что было вызвано глубокими изменениями, происходившими в немецком обществе, а также геополитической ситуацией. Среди наиболее спорных изменений в конституции был вопрос о создании бундесвера и о его вооружении в связи со вступлением страны в НАТО. В 1956 год в текст Основного закона пришлось вносить существенные поправки, чтобы в случае нападения гарантировать Германии конституционное право на оборону.

1968 год: ограничение основных прав в чрезвычайной ситуации

Огромные изменения несли в себе принятые в 1968 году так называемые "законы о чрезвычайном положении". Они должны были обеспечить дееспособность государства в критических ситуациях. Имелись в виду природные катастрофы, восстания, войны. Эти изменения в конституцию, кроме прочего, делали возможным использование бундесвера внутри страны и ограничение основных прав граждан в чрезвычайных ситуациях. В частности, в ряде случаев была разрешена тайная прослушка телефонных разговоров.

1993 год: ограничение права на получение убежища

Право на получение убежища в Германии закреплено в Основном законе страны Фото: C. Ohde/blickwinkel/McPHOTO/picture alliance

Спустя три года после воссоединения Германии в 1993 году путем внесения изменений в конституцию было существенно урезано миграционное право. Причиной послужило резко увеличившееся число прошений о предоставлении политического убежища, что привело к росту напряжения в немецком обществе и усилению правого экстремизма. После проведения этой реформы стала возможна депортация из Германии иностранцев из тех государств, которые признаны "безопасными" для проживания. Последними в этот список были добавлены Молдова и Грузия.

2009 год: "долговой тормоз" против роста госдолга

Чтобы ограничить государственную задолженность, в 2009 году в конституцию было внесено положение о введении так называемого "долгового тормоза". Этот инструмент лимитирует годовую сумму займов, которые берет немецкое государство. Превысить лимит можно лишь в исключительных случаях - например, после сильнейшего наводнения в Арской долине на западе Германии или во время пандемии коронавируса. На 2023 год федеральное правительство вновь приостановило действие "долгового тормоза" в связи с последствиями войны России против Украины: Берлину было необходимо дополнительное финансирование для оказания помощи стране, отражающей агрессию. Поскольку Германия и в 2024 году страдает от проблем в экономике и снижения инвестиций, многие в стране вновь выступают за пересмотр правил "долгового тормоза".

Изменения конституции - только при большинстве в две трети

Любое изменение конституции ФРГ возможно лишь в том случае, если за него проголосовали, как минимум, две трети составов бундестага и бундесрата. Это правило помогает предотвратить ситуацию, при которой внесение правок в Основной закон стало бы инструментом каждодневной политической повестки. Но прежде всего речь идет о том, чтобы защитить демократию от ее врагов, которым было бы намного проще менять Основной закон страны, если бы это было возможно сделать простым большинством.

Основной закон Германии за 75 лет существования доказал свою эффективность - в этом едины и политики, и ученые. Немецкая конституция имеет в мире хорошую репутацию, и для многих стран, также знавших в своей истории периоды диктатур, она является примером, к которому можно стремиться. Да и сами немцы сегодня довольны своим Основным законом. Согласно результатам исследования Форума миграции и демократии Mercator Университета Дрездена, 81 процент опрошенных считают, что конституция ФРГ достойно прошла все испытания, только 6 процентов с этим не согласны.