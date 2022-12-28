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Танкер с грузом СПГФото: picture-alliance/ANP/L. Van Lieshout
ПолитикаГермания

Немецкий концерн RWE подписал контракт о поставке СПГ из США

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Согласно документам, США будут ежегодно поставлять Германии по три млрд кубов СПГ в течение 15 лет. Однако поставки могут начаться лишь в 2027 году.

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Немецкий энергетический концерн RWE подписал контракт о ежегодной поставке из США 2,25 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), однако поставки могут начаться лишь в 2027 году, сообщила RWE Supply & Trading в среду, 28 декабря. Согласованные объемы предусматривают ежегодную отправку в Германию 30 танкеров с СПГ или примерно 3 млрд кубов сжиженного газа. Контракт рассчитан на 15 лет.

Партнером RWE выступает американская компания Sempra Infrastructure, которая разрабатывает месторождения и строит и эксплуатирует терминалы СПГ на побережье Мексиканского залива в США и тихоокеанского побережья Мексики. Поставки СПГ в Германию будут производиться из нового терминала в техасском Порт-Артуре, который, согласно планам, должен быть запущен в 2027 году.

Грузы СПГ могут быть поставлены RWE в любую точку мира, к примеру, на терминалы в Германии. Глава RWE Supply & Trading Андрее Штракке (Andree Stracke) назвал подписанный с США контракт еще одним важным шагом к диверсификации газоснабжения Германии и долгосрочному усилению энергетической безопасности в Европе.

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