Президент РФ Владимир Путин начал "экономическую атаку на Германию" (24.06.2022)

Россия сокращает поставки газа по "Северному потоку" на 40 процентов

"Газпром" заявил о нехватке комплектующих Siemens для ремонтных работ на компрессорной станции и сокращении поставок по "Северному потоку" с 167 млн до 100 млн кубометров в сутки.