Президент РФ Владимир Путин начал "экономическую атаку на Германию" (24.06.2022)

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Как Германия может защититься от "экономической атаки" Путина - DW рассказал депутат Бундестага.
"Газпром" стремительно теряет свой главный экспортный рынок - Германию. После сокращения поставок по "Северному потоку" в ФРГ хотят больше экономить и согласны на ренессанс угля.
"Газпром" заметно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток", об уменьшении объемов сырья из России сообщили также в Чехии и Австрии.
"Газпром" заявил о нехватке комплектующих Siemens для ремонтных работ на компрессорной станции и сокращении поставок по "Северному потоку" с 167 млн до 100 млн кубометров в сутки.
Очередное ограничение поставок по "Северному потоку" - попытка вызвать у Германии обеспокоенность, заявил Роберт Хабек. Объяснения России по поводу происходящего он назвал надуманными.
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