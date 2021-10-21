 Президент РФ Владимир Путин начал ″экономическую атаку на Германию″ (24.06.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 24.06.2022

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Президент РФ Владимир Путин начал "экономическую атаку на Германию" (24.06.2022)

Как Германия может защититься от "экономической атаки" Путина - DW рассказал депутат Бундестага.

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