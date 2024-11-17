Немецкие "зеленые" выдвинули Хабека кандидатом в канцлеры

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек возглавит избирательный список "Союза-90"/"зеленых" на досрочных выборах в бунестаг, которые пройдут в феврале.

Немецкая партия "Союз-90"/"зеленые" официально назвала вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck) кандидатом на пост федерального канцлера на досрочных выборах в бундестаг, которые пройдут 23 февраля. Его выдвижение поддержали 96,5 процента участников федерального съезда партии в Висбадене в воскресенье, 17 ноября.

Выступая с речью перед голосованием, 55-летний Хабек подчеркнул, что он хотел бы занять ответственный пост, опираясь на опыт, который он получил в прошлые годы. Прежде всего, он хочет взять на себя ответственность "за людей в Германии". Он также указал на проблемы, связанные с изменением климата и ростом популизма, а также призвал к готовности заключать альянсы в центре политического спектра.

Бербок отказалась возглавлять список "зеленых" во второй раз

Решение о выдвижении Хабека кандидатом на пост канцлера от "зеленых" было ожидаемым уже несколько месяцев. Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), возглавлявшая список своей партии на прошлых выборах в 2021 году, минувшим летом отказалась выставлять свою кандидатуру на первое место в партийном списке.

В начале ноября Хабек опубликовал видео, в котором выразил желание возглавить предвыборный список своей партии на следующих выборах. В обращении Хабек обратил внимание на невысокий рейтинг "зеленых" в предвыборных опросах и подчеркнул, что партии предстоит вернуть доверие избирателей.

Досрочные выборы пройдут в феврале

Выборы в бундестаг, которые согласно плану должны были состояться в конце сентября 2025 года, были перенесены на февраль в связи с правительственным кризисом и расколом правящей коалиции в составе социал-демократов, либеральных демократов и "зеленых". Канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне общественного давления согласился вынести на голосование в бундестаге вопрос о доверии его правительству уже 16 декабря.

16 ноября "Союз-90"/"зеленые" выбрал новое руководство. Сопредседателями партии на два года стали Франциска Брантнер (Franziska Brantner) и Феликс Банашак (Felix Banaszak).