В Германии избрано новое руководство партии "зеленых"

Участники съезда немецких "зеленых" выбрали Франциску Брантнер и Феликса Банашака сопредседателями партии на два года.

Новыми сопредседателями немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" на два года избраны Франциска Брантнер (Franziska Brantner) и Феликс Банашак (Felix Banaszak). Такое решение делегаты съезда в Висбадене приняли в субботу, 16 ноября. За Брантнер проголосовали 78,15 процента участников съезда, Банашак заручился поддержкой 92,88 процента однопартийцев.

Брантнер в своей речи указала на необходимость дальнейших инвестиций в Германии. Она выступила за дальнейшее продвижение экологически чистых систем отопления. В свою очередь Банашак заявил, что "зеленым" следует стать "силой доверия". Он особо выделил важность дебатов внутри партии.

Провал "зеленых" на выборах в ландтаги Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга

Руководившие партией с февраля 2022 года Рикарда Ланг (Ricarda Lang) и Омид Нурипур (Omid Nouripour) в конце ноября объявили, что слагают с себя эти полномочия. Нурипур пояснил, что итоги выборов в ландтаги восточногерманских земель Саксония, Тюрингия, состоявшихся 1 сентября, и Бранденбург, которые прошли 22 сентября, стали "самым крупным кризисом" для политической силы.

На всех трех выборах партия "зеленых" показала провальные результаты. В Саксонии они получили 5,1 процента, в Бранденбурге - 4,1 процента, в Тюрингии - 3,2 процента.

Кто такие Франциска Брантнер и Феликс Банашак

Уроженка земли Баден-Вюртемберг Брантнер с 2013 года является депутатом бундестага, с декабря 2021-го занимает пост статс-секретаря при министерстве экономики и защиты климата. В 2009-2013 годах она работала депутатом Европарламента. Среди "зеленых" Брантнер принадлежит к крылу сторонников Realpolitik - прагматичной политики, во главе угла которой стоят интересы и холодный расчет, а не ценности или идеалы, отмечает агентство dpa.

Банашак в 2018-2022 годах возглавлял земельное отделение партии в Северном Рейне - Вестфалии, а с 2021-го является депутатом бундестага и входит в его экономический и бюджетный комитеты. Уроженец Дуйсбурга относится к левому флангу политической силы, указывает dpa.