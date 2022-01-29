Немецкие промышленники: Энергоснабжение ФРГ не зависит от газопровода СП-2

Немецкой экономике отнюдь не требуется любой ценой получать газ, который может быть поставлен из России через спорный трубопровод "Северный поток - 2" (СП-2), считает Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI). "Германии необходимо надежное энергоснабжение. Но оно не зависит от отдельного трубопровода, в том числе от "Северного потока - 2", - заявил глава BDI Зигфрид Русвурм (Siegfried Russwurm) в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в субботу, 29 января.

Он напомнил, что более 50 процентов потребляемого природного газа Германия закупает у России. "Безусловно, было бы нелегко в короткий срок полностью либо большей частью заместить эту долю", - признал представитель немецких промышленников.

BDI: ФРГ не слишком зависит от поставок из РФ, но необходима диверсификация

В то же время Зигфрид Русвурм отметил, что у Германии нет слишком сильной зависимости от российских энергоносителей, а Россия до сих пор их поставляла, в том числе нынешней зимой. "Покупать там большую часть газа - это не игра ва-банк, это надежно и недорого", - добавил Русвурм. При этом он заявил о необходимости более отчетливой диверсификации источников поставок.

Одновременно глава BDI призвал принять меры против дальнейшей эскалации конфликта Украины и России и вести переговоры "по любым подходящим для этого каналам". "Последствия обострения конфликта будут для всех мрачными", - предупредил он.

Конфликт с Россией

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае нового конфликта с Киевом. В числе прочего речь идет о мерах против достроенного, но еще не запущенного газопровода "Северный поток - 2". По данным Запада, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО, касающиеся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили на них отказом. Серия январских переговоров с РФ закончилась безуспешно.

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